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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Кремль сам написав сценарій своєї поразки

glavcom.ua
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Переверніть вимоги Кремля – і отримаєте план перемоги України
фото: ria.ru

Формула остаточної перемоги України

Вже давно підмічено, що російські агресори живуть в паралельному світі, що самі створюють, а потім у нього ж і вірять.

Якщо вони виставляють якісь вимоги для закінчення війни – насамперед, думають у своїй парадигмі. Тому, насправді, можна знайти й ключові умови для закінчення війни, виходячи з логіки ворога. Берете їхні вимоги, «перевертаєте» стосовно цілей та дій України – й маєте ключові умови перемоги.

Першопричини війни з точки зору агресора:

  • недопущення членства України в НАТО. Відтак, потрібний чіткий сигнал і кроки в напрямі членства України в Організації Північноатлантичного договору і незворотності цього процесу;
  • недопущення інтеграції України з країнами Європейського Союзу. Відтак – членство в ЄС та рішучі кроки реформування в Україні для максимально швидкого процесу приєднання.
  • претензії на «історичні російські землі», включно з сакральними Севастополем і Кримом. Потрібно не допустити правових рішень щодо визнання незаконної анексії Криму;
  • унеможливити його функціонування в якості «російського авіаносця, який не можна потопити», і зрештою показати очевидне: півострів не може існувати без зв’язку з континентальною частиною; АР Крим може успішно розвиватися лише в складі України і згодом – Євросоюзу.

Демілітаризація – примус України й партнерів знищити можливості України щодо самооборони через роззброєння, обмеження та так званий «постійний нейтралітет».

Що потрібно робити? Позбавити російських завойовників наступальних можливостей: знищення їх військ швидше, ніж вони їх можуть замістити; встановити баланс в техніці та отримати переваги за рахунок технологічних роботизованих систем із використанням штучного інтелекту.

Недопущення отримання Україною зброї стримування. Треба навпаки робити все, щоб створити «ракетний щит і меч». Очевидно, що без виробництва своїх систем і ракет-перехоплювачів та масштабування балістичних ракет середньої та меншої дальності тут точно не обійдешся…

Можете далі продовжувати це список (бо в них він постійно змінюється), перевертайте дзеркально – це і буде формула перемоги. Але в кінці російського списку все рівно буде: знищити нашу країну й народ України…

Тому формула остаточної перемоги в цьому екзистенційному протистоянні лише одна: знищення російського режиму, позбавлення російських експансіоністів бажання ще щось захоплювати і, якщо в них не буде змін – розпад цієї агресивної федерації.

Це, якщо дивитися реалістично. Але сценарії, і часові рамки протистояння, і його інтенсивність, і позиція та роль світових акторів можуть бути різними.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

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