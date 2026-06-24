Путін розказав, якими корисними є санкції для Росії (відео)

Диктатор пригадав бесіду з одним російським пілотом, який нібито позитивно оцінив антиросійські санкції

Російський диктатор Володимир Путін похвалився, що західні санкції проти РФ пішли країні-агресорці на користь. Як інформує «Главком» із посиланням на російських пропагандистів, про це глава Кремля сказав на нараді про розвиток російської авіації.

Путін пригадав бесіду з одним російським пілотом, який нібито позитивно оцінив антиросійські санкції в галузі авіабудування.

«Як сказав мені зараз один із людей, з якими я спілкувався, дуже досвідчений авіатор, льотчик-випробувач: як би добре було, якби санкції ще не скоро закінчилися. Я багато разів це чув ще після 2014 року щодо сільського господарства, тепер чую щодо авіабудування», – стверджує диктатор.

На думку Путіна, завдяки санкціям у Росії створився ринок для виробництва авіатехніки.

Нагадаємо, 24 червня глави представництв держав-членів ЄС у Брюсселі вирішили продовжити секторальні економічні обмеження проти РФ ще на рік. Це рішення ухвалене на виконання політичної волі лідерів країн Євроради, затвердженої під час саміту 18 червня.

Як повідомлялося, 18 червня лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вперше ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії не на шість місяців, як це було раніше, а одразу на рік. Як повідомляло Deutsche Welle, таке рішення стало можливим після зміни влади в Угорщині. Якщо колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан регулярно блокував подібні ініціативи, то новий глава угорського уряду Петер Мадяр, який обійняв посаду в травні, підтримав річне продовження санкцій

Напередодні стало відомо, що Болгарія виступила проти частини 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Через позицію Софії погодження нових обмежень може зіткнутися з додатковими труднощами, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

До слова, Європейський Союз розширив санкційний список та включив до нього понад 80 фізичних і юридичних осіб, які прямо або опосередковано пов'язані з Російською Федерацією.