Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд

Як готівка розхитала владу Путіна

Обсяг готівкового рубля в обігу в червні 2026 року збільшився на 449,7 млрд рублів, це на 18,0% більший приріст ніж у травні, коли приріст склав 381,2 млрд рублів. Про це офіційно повідомив Центральний банк Росії.

У лютому обсяг готівкового рубля збільшився на 180,2 млрд рублів, у березні – на 285,1 млрд рублів, у квітні – на 607,3 млрд рублів. У цілому, у лютому-червні 2026 року обсяг готівки у РФ виріс на 1,9 трлн рублів, тобто в середньому зростав на 380 млрд рублів за місяць.

Серед росіян готівка стає більш популярною через:

підвищення податків;

зростання вимог банків в рамках фінансового моніторингу;

вимкнення Інтернету;

вимоги багатьох АЗС під час бензинової кризи розраховуватись тільки готівкою.

Як би російське населення не любило Путіна, проте аналіз динаміки готівкового обігу у РФ показує, що готівковий рубль має всі шанси підсидіти старого царя на троні, з його апетитами до доходів росіян.

Як то кажуть на лондощині, «cash is king». Схоже, що за тими ж правилами тепер живуть і росіяни.