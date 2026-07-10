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Віталій Шапран Економічний експерт

Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд

glavcom.ua
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Готівка підсиджує Путіна на царському троні
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Як готівка розхитала владу Путіна

Обсяг готівкового рубля в обігу в червні 2026 року збільшився на 449,7 млрд рублів, це на 18,0% більший приріст ніж у травні, коли приріст склав 381,2 млрд рублів. Про це офіційно повідомив Центральний банк Росії.

У лютому обсяг готівкового рубля збільшився на 180,2 млрд рублів, у березні – на 285,1 млрд рублів, у квітні – на 607,3 млрд рублів. У цілому, у лютому-червні 2026 року обсяг готівки у РФ виріс на 1,9 трлн рублів, тобто в середньому зростав на 380 млрд рублів за місяць.

Серед росіян готівка стає більш популярною через:

  • підвищення податків;
  • зростання вимог банків в рамках фінансового моніторингу;
  • вимкнення Інтернету;
  • вимоги багатьох АЗС під час бензинової кризи розраховуватись тільки готівкою.

Як би російське населення не любило Путіна, проте аналіз динаміки готівкового обігу у РФ показує, що готівковий рубль має всі шанси підсидіти старого царя на троні, з його апетитами до доходів росіян.

Як то кажуть на лондощині, «cash is king». Схоже, що за тими ж правилами тепер живуть і росіяни.

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Джерело
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Теги: росіяни гроші економіка війна путін

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