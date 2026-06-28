Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві

Серед працівників постраждалих і загиблих немає

Під час ракетного удару 28 червня Росія атакувала фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Про це повідомила директорка компанії Катерина Загорій, інформує «Главком».

«Із міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків», – зауважила Катерина Загорій.

За її словами, на щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих. Попри атаку, завод продовжує роботу.

На цей момент можемо підтвердити, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу», – додала Загорій.

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакуваа Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. Одна людина постраждала.

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 червня противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, та 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське (Крим).