Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві
Попри атаку, завод продовжує роботу
фото з відкритих джерел

Серед працівників постраждалих і загиблих немає

Під час ракетного удару 28 червня Росія атакувала фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. Про це повідомила директорка компанії Катерина Загорій, інформує «Главком».

«Із міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків», – зауважила Катерина Загорій.

За її словами, на щастя, серед працівників немає постраждалих і загиблих. Попри атаку, завод продовжує роботу.

На цей момент можемо підтвердити, що загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу», – додала Загорій.

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакуваа Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. Одна людина постраждала. 

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 червня противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, та 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське (Крим).

Читайте також:

Теги: росія армія завод Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метхолдинг Ахметова будує власну генерацію: компанія залучила €20 млн європейських інвестицій на сонячні електростанції
«Метінвест» залучив понад 1 млрд грн європейських інвестицій на будівництво сонячних електростанцій
26 червня, 17:38
Класичні десантні операції ще не втратили своєї актуальності
Росія активно укріплює Крим через можливий десант України – Військово-морські сили
18 червня, 08:32
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
Промивка труб на Оболоні 17-18 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
17 червня, 17:28
Роббі Вільямс обурив українців на концерті в Італії
Киянка розповіла, чим розчарував Роббі Вільямс на концерті у Флоренції
15 червня, 11:21
КМДА майже закінчила перевірку діяльності «Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги», у ході якої виявили низку порушень
Поліція розслідує причини смерті військового у київській лікарні
13 червня, 15:59
Світова першість з футболу пройде без присутності Путіна
Стало відомо, чи відвідає диктатор Путін Чемпіонат світу з футболу
5 червня, 11:00
У небо піднялися величезні стовпи чорного диму, які помітно за кілометри від епіцентру події
На Київщині під час повітряної тривоги спалахнула пожежа (фото)
4 червня, 15:54
ЄС може заморозити цінову стелю на російську нафту на нинішніх 44,10 долара за барель
Брюссель шукає, як не дати Москві заробити на війні в Ірані
1 червня, 05:55
Російські силові структури вперше опинилися в одному списку з найгіршими порушниками прав людини
Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною
29 травня, 12:21

Новини

Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві
Росія атакувала відомий фармацевтичний завод у Києві
Бойова частина ракети впала поблизу столичної багатоповерхівки (фото)
Бойова частина ракети впала поблизу столичної багатоповерхівки (фото)
РФ атакувала Київ балістикою, є постраждалий
РФ атакувала Київ балістикою, є постраждалий
Росія атакує Київ: постраждала людина, виникли пожежі
Росія атакує Київ: постраждала людина, виникли пожежі
Повітряна тривога у Києві тривала сім хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала сім хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години

Новини

В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua