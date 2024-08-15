Головна Думки вголос Геннадій Друзенко
search button user button menu button
Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

Україна може стати порятунком для Європи

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українці показали світу, як треба битися за демократію
ілюстративне фото: ЗСУ

«Україна пропонує ліки на європейські хвороби, які так чудово діагностувала та на яких грала Росія»

Український опір (який став абсолютною несподіванкою для західних політиків у 2022 році) задає нову систему координат у взаєминах України та Європи. Якщо до повномасштабного нападу Росії, ми мріяли про майбутній вступ до ЄС на будь-яких умовах, то сьогодні ми стали для Європи шансом на відродження. Ми повертаємо їй вітальність, самовпевненість і сенс.

По-суті, російсько-українська війна стала не тільки наслідком стратегічних помилок Заходу, а й внутрішньої порожнечі Європи. Як написав про європейців один британський автор, «ми втратили бажання надихати, бо не маємо чим надихнути [світ]».

Брак візії майбутнього та здорової ідентичності дозволив бацилам автократій майже паралізувати Європу, яка була не готова вмирати та вбивати за будь-які цінності.

І тут у двері постукала Україна. Спочатку доволі скромно, вперше в історії вийшовши на протест проти тиранії під прапорами ЄС. З дитячою щирістю повіривши, що європейські цінності важливіші за ціни на енергоносії. А потім – коли російські танки рушили на Київ – нагадавши Європі, що так улюблене нею слово «компроміс» має свої межі. Поза якими він перетворюється на зраду насамперед самого себе.

Так, Європа дає нам гроші і зброю. Але ми повертаємо їй відчуття ідентичності, даємо шанс на безпекову автономію і нагадуємо, що в житті є цінності, за які варто вбивати і вмирати. Ми даємо їй шанс уникнути самознищення, яке їй дуже переконливо пророкують вельми поважні автори.

Фактично Україна пропонує ліки на європейські хвороби, які так чудово діагностувала та на яких грала Росія. Бо ментально Україна наразі набагато більш європейська (як опірна спільнота свідома своєї місії та готова платити за її реалізацію велику ціну), аніж Німеччина чи Франція чи навіть Польща.

Це дає шанс перевести наш діалог з ЄС у зовсім інший формат. Бо нам наразі є що запропонувати Європі. І це не тільки безпековий щит. Це здоровий імунітет від самознищення, візія майбутнього та нова (а насправді добре забута стара) європейська ідентичність.

Якщо ми це усвідомимо, наша динаміка на Заході стане не менш цікавою та перспективною, аніж в останній тиждень динаміка на Сході (читай – Курщині). Просто нам потрібно остаточно зцілитися від синдрому меншовартості, який найбільше заважає справжньому партнерству.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Європейський союз Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
Курськ. СБУ провела одну із найзухваліших спецоперацій війни
Сьогодні, 16:00
Заступника міністра Олександра Хейла енергетики викрито на хабарі у пів мільйона доларів
«Колобок» української енергетики. Хто такий Олександр Хейло, якого взяли на хабарі у $500 тис. Скандал
12 серпня, 20:15
Росія може поповнювати свою армію 25 000 солдат щомісця, тримаючи таким чином чисельність на фронті на рівні 470 000
У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist
17 липня, 16:56
Минулого разу заборона на експорт бензину діяла з 1 березня до кінця травня
У Росії знову вводять заборону на експорт бензину: причина
23 липня, 19:45
Раніше Росія визнала Наталію Мосейчук «терористкою та екстремісткою»
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»
31 липня, 14:12
Окупанти зосереджують найбільшу кількість особового складу на Покровському напрямку
Зеленський назвав місто, яке окупанти найбільше хочуть захопити
1 серпня, 09:46
Дружба Туреччини та Росії не подобається владі США
Подвійна гра Ердогана з Росією обурює Вашингтон – Berliner Zeitung
9 серпня, 13:16
Російська влада не вперше евакує жителів прикордонних районів
Оголошена евакуація зі ще одного району Курської області
12 серпня, 12:24
У розрахунку на душу населення найбільшим донором Євросоюзу була Ірландія
Головні країни-донори та споживачі грошей ЄС: хто найбільше отримує і витрачає
Вчора, 16:28

Геннадій Друзенко

Україна може стати порятунком для Європи
Україна може стати порятунком для Європи
Цілі війни. Чого прагне досягнути Україна?
Цілі війни. Чого прагне досягнути Україна?
Ми спостерігаємо за кульмінацією війни? Чи дійсно це так
Ми спостерігаємо за кульмінацією війни? Чи дійсно це так
Ракетний удар по «Охматдиту» – виклик Україні, Заходу, людяності
Ракетний удар по «Охматдиту» – виклик Україні, Заходу, людяності
Українців чекає випробування солідарністю. І ось чому
Українців чекає випробування солідарністю. І ось чому
Пауза у війні: Ключ до перезавантаження чи втрата часу?
Пауза у війні: Ключ до перезавантаження чи втрата часу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
28K
Росія атакувала Полтавщину ракетами
13K
Південна Корея вирішила налагодити стосунки з Кім Чен Ином
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
7733
Україна зробила пропозицію жителям Курщини

Новини

Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Сьогодні, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua