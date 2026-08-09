Тінь дракона над Кремлем: якою Китай прагне бачити Росію

«Безмежна дружба» перетворюється на повну залежність Москви від Пекіна

У російському інтернет-виданні «Репортер», яке активно транслює антиукраїнську та мілітаристську риторику, та публікує коментарі військових пропагандистів, з’явився матеріал під промовистою назвою «Тому що може»: чому КНР не вигідна перемога Росії у СВО».

У ній зокрема зазначається: «Багатьох дивує китайська політика стосовно Росії: на словах безмежна дружба і спільне протистояння Заходу. Насправді Пекін продає компоненти для дронів обом сторонам, ігнорує російські прохання перекрити поставки Україні і не дає Москві ні зброї, ні кредитів. На цей факт звертає увагу політолог Юрій Баранчик. Він зазначає, що дивувати такій поведінці КНР не варто».

«Чому він так діє? Тому, що може. І тому, що так вигідніше всього. Китай дійсно отримує від війни значні переваги. Росія продає йому сировину на менш вигідних умовах та змушена приймати розрахунки в юанях. США і Європа витрачають військові запаси, гроші і політичну увагу на українському напрямку. НОАК і ВПК Китаю вчиться сучасній війні. Європа входить у все більшу залежність від китайських рідкоземів – пояснює аналітик».

«За його словами, Китай діє жорстко не тому, що відтворює древній імперський ритуал, а тому, що має в своєму розпорядженні економіку, велетенський ринок і контроль над критичними промисловими ланцюжками. Асиметрія основана, передусім, на матеріальному співвідношенні можливостей. Той самий матеріальний базис, який необхідний для реалізації будь-яких планів. У нас цей базис відносно китайського невеликий».

«А ось в тому, що Пекіну була вигідною швидка і повна перемога Росії, дозвольте засумніватися. Занадто сильна Росія стала б менш залежною та отримала би більше можливостей торгуватися з Китаєм – підсумував Юрій Баранчик». Поява таких викривальних думок щодо Китаю в пропутінському видані наводить на думку, що в Москві починають замислюватися над своїми взаєминами з КНР. Москва висуває претензії Китаю. Що б це могло означати?

Ця публікація «Репортера» не просто критична репліка на адресу Китаю, а симптом глибшої проблеми – поступового усвідомлення в російському політичному середовищі того, що проголошена «безмежна дружба» з Пекіном дедалі більше нагадує асиметричне партнерство, в якому Москва має значно менше важелів впливу, ніж їй хотілося б демонструвати.

Водночас було б передчасно трактувати цю статтю як свідчення готовності Кремля до розриву з КНР. Скоріше йдеться про появу в російському дискурсі нового питання: чи не стала війна проти України механізмом, який перетворює Росію з самостійного центру сили на дедалі більш залежний від Китаю ресурсний, технологічний і геополітичний додаток.

У російсько-китайських відносинах формується парадокс, який ще кілька років тому видавався майже неможливим для російського стратегічного мислення. Москва дедалі голосніше говорить про стратегічне партнерство з Пекіном, про спільне протистояння Заходу та про формування нового світового порядку, але водночас дедалі виразніше відчуває власну залежність від Китаю. Чим довше триває війна проти України, тим менше Росія здатна вести з КНР переговори як рівний із рівним. І саме ця суперечність поступово виходить на поверхню російського інформаційного поля.

Поява в російському медійному просторі матеріалу, де фактично ставиться під сумнів теза про те, що Китаю вигідна повна перемога Росії у війні, є показовою саме тому, що критика спрямована не проти формального союзника Москви, а проти самої логіки відносин із ним.

Експерти, які ще донедавна описували російсько-китайське зближення майже виключно мовою стратегічної солідарності, дедалі частіше змушені визнавати: Пекін підтримує Москву не тому, що зацікавлений у російській перемозі як такій, а тому, що російсько-українська війна створює для Китаю низку стратегічних можливостей.

У цьому принципова різниця. Китай не потребує сильної Росії в тому сенсі, в якому Росія сама розуміє силу. Пекіну потрібна достатньо стабільна, ядерна, ресурсна та військово спроможна Росія, яка не програє настільки, щоб спричинити крах її державності або стратегічну перемогу Заходу. Але водночас не настільки сильна, щоб перетворитися на незалежного конкурента Китаю в Євразії. Це і є центральний парадокс нинішнього партнерства.

Пекінові не потрібна ані капітуляція Москви, ані тріумф Москви. Йому потрібна Росія, яка продовжує залишатися корисною. Саме тому китайська політика щодо війни проти України від самого початку була значно складнішою, ніж російська пропагандистська формула «стратегічного союзу».

Китай не приєднався до західних санкцій у повному масштабі, продовжив закуповувати російські енергоносії, розширив торгівлю з Росією та став одним із ключових каналів надходження до російської економіки технологій і компонентів подвійного призначення.

Водночас Пекін не пішов на пряме постачання Росії масштабних партій озброєнь, яких Москва прагнула б отримати від держави, яку називає своїм головним стратегічним партнером. Саме ця різниця між політичною риторикою та практичною поведінкою і є найбільш промовистою.

Для Пекіна російська війна з Україною стала не лише геополітичною кризою, а й своєрідним прискорювачем китайського впливу. Росія, відрізана від значної частини західних ринків, змушена перенаправляти торгівлю на Схід. Європейський ринок, який десятиліттями був одним із головних джерел російських доходів, технологій та інвестицій, значною мірою закрився. Китай натомість залишився відкритим – але вже на умовах набагато сильнішого партнера. Це і є фундаментальна асиметрія.

До 2022 року Москва могла балансувати між Європою та Китаєм. Вона могла продавати нафту і газ Європі, купувати там технології, залучати європейський капітал і водночас розвивати відносини з Пекіном. Російська стратегія «повороту на Схід» була тоді радше інструментом диверсифікації. Після початку повномасштабної війни вона перетворилася на структурну необхідність.

Росія втратила значну частину альтернатив, а Китай їх не втратив. Саме тому нинішня російсько-китайська торгівля не є відносинами двох рівноправних економічних центрів. Москва потребує китайського ринку значно більше, ніж Пекін потребує російського. Китай може замінити частину російських енергоресурсів іншими постачальниками, тоді як Росії значно важче швидко знайти альтернативний ринок такого масштабу.

Китай може вибирати між різними постачальниками сировини, тоді як Росія після розриву з Європою дедалі більше залежить від азійських покупців. Звідси походить і проблема, яку російський експерт фактично називає своїми словами: Китай може диктувати умови.

Пекін не ставить перед собою завдання знищити російську економіку. Навпаки, йому потрібна функціональна Росія. Але функціональна – не обов’язково сильна. Китай зацікавлений у стабільному доступі до російських нафти, газу, вугілля, металів, деревини, добрив, продовольства та інших ресурсів.

Він зацікавлений у російському ринку для китайських товарів. Він зацікавлений у тому, щоб російська територія залишалася стратегічним тилом, транспортним коридором і буфером на півночі Євразії. І, нарешті, Китай зацікавлений у тому, щоб Росія продовжувала відволікати американські та європейські ресурси на європейський театр.

Але жоден із цих інтересів не вимагає від Китаю забезпечення російської військової перемоги. Навпаки, швидке завершення війни на умовах, які дозволили б Москві вийти з конфлікту з великими територіальними, військовими та політичними здобутками, могло б створити для Пекіна незручну ситуацію.

Посилена Росія отримала більше простору для маневру. Вона могла б відновити торгівлю з Європою, диверсифікувати свої економічні зв’язки, збільшити доходи та зменшити залежність від китайського ринку. Тоді Москва знову стала б значно складнішим партнером для Пекіна.

Саме тому твердження про те, що Китаю неодмінно потрібна російська перемога, є спрощенням. Китаю потрібен результат війни, який відповідає китайським інтересам. Це може бути довга війна на виснаження. Це може бути заморожений конфлікт. Це може бути переговорне врегулювання, яке не створює для Москви умов для швидкого відновлення як самостійного геополітичного центру.

Це може бути навіть часткове послаблення західних санкцій, якщо воно дозволить стабілізувати світову економіку та знизити ризики для китайської торгівлі. Пекін не прив’язаний до конкретного сценарію – він прив’язаний до власної стратегічної вигоди.

У цьому сенсі Китай поводиться не як союзник Росії в класичному військово-політичному розумінні, а як велика держава, яка використовує партнерство для максимізації власної свободи дій. Проблема Москви полягає не в тому, що Китай «зраджує» Росію. Проблема в тому, що Росія очікує від Китаю поведінки союзника, тоді як Китай продовжує поводитися як самодостатня велика держава. Це дві різні моделі.

Російська модель мислення виходить із категорій «друзів» і «ворогів». Китайська значно ближча до логіки балансування, залежностей і вигод. Для Пекіна Росія не є другом у романтичному чи цивілізаційному сенсі. Вона є одним із ключових елементів китайської стратегії протидії американському домінуванню та перебудови міжнародного порядку. Саме тому Китай одночасно може підтримувати Росію і стримувати її.

Він може купувати російську нафту, постачати промислові компоненти, розширювати торгівлю та дипломатично захищати Москву від частини міжнародного тиску – і водночас не давати Росії всього того, що могло б зробити її незалежнішою від самого Китаю. У цьому немає суперечності. Це і є китайська стратегія.

Саме цей аспект, імовірно, найбільше турбує частину російських еліт. Адже залежність від Китаю має для Москви не лише економічний, а й геополітичний наслідок. Якщо Росія стає надто залежною від одного партнера, вона втрачає можливість маневрувати між центрами сили. А стратегічна автономія протягом століть була одним із головних компонентів російської великодержавної ідентичності.

Росія починала війну проти України як держава, яка прагнула нав’язати Європі власні правила безпеки. Але чотири роки війни призвели до протилежного результату: російські західні рубежі стали більш мілітаризованими, НАТО розширилося, Україна перетворилася на потужну військову державу, а сама Росія виявилася значно більш залежною від Китаю. Хоча після закінчення війни Москва, найімовірніше, залишатиметься стратегічним партнером Пекіна, але саме Китай отримав від нинішньої конфігурації сил значний структурний виграш.

А це підводить до ключового питання: що означає поява критики Китаю в російському пропагандистському просторі? Найменш переконлива інтерпретація – що Кремль уже готується до конфлікту з Пекіном. Наразі для такого висновку немає достатніх підстав. Навпаки, офіційна риторика двох сторін залишається надзвичайно теплою. Під час травневої зустрічі 2026 року Путін і Сі Цзіньпін вкотре підтвердили прихильність до поглиблення стратегічного партнерства.

Але є інша, значно цікавіша інтерпретація. Російська еліта починає усвідомлювати ціну власної залежності. Це не обов’язково означає конфлікт. Це означає виникнення проблеми. Поки Росія могла переконувати власне суспільство, що «поворот на Схід» є добровільним геополітичним вибором, залежність від Китаю можна було подавати як перевагу.

Але що довше триває війна і що більше західних альтернатив закривається, то важче підтримувати цю картину. Якщо Китай диктує умови щодо цін на сировину, обсягів закупівель, технологій, фінансових розрахунків та інвестиційних проєктів, то виникає питання: де закінчується стратегічне партнерство і починається залежність?

Саме тому характерним є не стільки сам факт критики КНР, скільки її аргументація. Вона побудована не на традиційному російському антизахідному дискурсі, а на холодній геополітичній логіці: Китай сильніший економічно, Росія має менше можливостей, Пекін отримує вигоду від війни, а отже Москва повинна рахуватися з асиметрією.

А це мова держави, яка починає дивитися на свого «стратегічного партнера» не лише як на союзника проти Заходу, а як на потенційного центру сили, здатного використати російську слабкість.

Тут особливо важливо розрізняти Кремль і ширший російський політичний клас. Тоталітарні системи далеко не завжди говорять одним голосом. Навіть якщо верхівка продовжує демонструвати безумовну близькість із Китаєм, усередині еліт можуть накопичуватися побоювання щодо економічної, технологічної та демографічної залежності. У міру того як ці побоювання стають сильнішими, вони починають проникати у контрольований інформаційний простір.

Що може бути своєрідним зондуванням ґрунту. Москва може хотіти перевірити, наскільки суспільство готове сприймати Китай не лише як «друга», а й як державу, з якою потрібно торгуватися жорстко. Можливо, йдеться про сигнал Пекіну: російське керівництво розуміє асиметрію і не хоче, щоб її сприймали як безмежну російську готовність приймати будь-які китайські умови.

Однак тут є фундаментальне обмеження: у Росії дуже мало реальних альтернатив Китаю. І це робить потенційний російсько-китайський конфлікт принципово відмінним від російсько-західного.

Москва може сперечатися з Європою, тому що між сторонами існує глибокий взаємний економічний і географічний зв’язок. Росія може розривати дипломатичні відносини із Заходом, тому що Москва десятиліттями вибудовувала альтернативну систему політичної та військової автономії.

Але якщо вона почне серйозно конфліктувати з Китаєм, виникне питання: хто замінить китайський ринок, китайські технології, китайську логістику, китайську фінансову інфраструктуру та китайський попит на російську сировину?

Відповіді на це питання Москва сьогодні не має. Тому найбільш імовірний сценарій – не розрив, а дедалі більш напружене партнерство. Це може бути модель «дружби без довіри». Москва продовжуватиме публічно називати Пекін стратегічним партнером, а Китай – підтримувати Росію в межах власної вигоди.

Водночас російські еліти дедалі більше намагатимуться уникати повної залежності, шукатимуть зв’язки з Індією, арабськими державами, Туреччиною, Іраном та іншими центрами сили. Проблема лише в тому, що жоден із них не може швидко замінити Китай.

Тому російська геополітична дилема виглядає майже трагікомічно: чим сильніше Москва конфліктує із Заходом, тим більше вона потребує Китаю; чим більше вона потребує Китаю, тим менше здатна вести з ним переговори як рівна держава; чим слабшою стає її переговорна позиція щодо Пекіна, тим сильніше в Росії зростає страх перед китайською залежністю. Це замкнене коло.

Китай, своєю чергою, навряд чи зацікавлений у його розриві. Для Пекіна залежна, але стабільна Росія є значно кориснішою, ніж хаотична або Росія, що розпалася. Китай не хоче бачити на своїх північних кордонах неконтрольовану територію, ядерну нестабільність чи потік біженців. Він також не хоче, щоб російські стратегічні ресурси опинилися під контролем інших держав. Тому китайська політика, найімовірніше, залишатиметься політикою контрольованої підтримки: достатньо допомагати Москві, щоб вона не програла системно, але недостатньо, щоб створити надто незалежного російського гравця.

Саме в цьому полягає справжня геополітична сила Пекіна. Китай не мусить перемагати Росію. Йому достатньо того, щоб Москва дедалі більше потребувала Китаю. І якщо така тенденція збережеться, наслідки виходитимуть далеко за межі російсько-китайських відносин.

Формуватиметься нова Євразія, в якій Росія, попри свій ядерний статус і величезну територію, дедалі більше виконуватиме роль постачальника ресурсів і військово-стратегічного партнера Китаю. Для Пекіна це вигідно. Для Москви – стратегічно небезпечно, оскільки суперечить самій концепції Росії як незалежного полюса багатополярного світу.

Саме тому нинішня російська критика Китаю має значення не як ознака неминучого розриву, а як ознака появи стратегічного страху.

Росія починає бачити те, що давно очевидно ззовні: війна проти України не лише погіршила її відносини із Заходом. Вона змінила саму структуру її залежностей. Москва хотіла створити багатополярний світ, у якому Росія буде одним із кількох рівноправних центрів сили. Натомість війна поступово підштовхує її до ролі молодшого партнера найпотужнішої держави Євразії.

У цьому сенсі теза «тому що може» є значно глибшою, ніж здається. Китай діє жорстко щодо Росії не тому, що він «зрадив союзника». Він діє жорстко тому, що співвідношення сил дозволяє йому це робити. І Москва, схоже, починає це усвідомлювати. Питання, однак, полягає в іншому: чи здатна вона щось із цим зробити?

Поки Росія веде війну проти України, її простір для маневру залишається обмеженим. Вона може скаржитися на Китай, вимагати вигідніших цін, наполягати на більших інвестиціях, шукати альтернативних партнерів і навіть поступово змінювати тон російської пропаганди. Але стратегічно її залежність від Пекіна визначається не риторикою, а структурою економіки.

І саме тому найважливішим сигналом із Москви є не те, що там почали критикувати Китай. Найважливішим є те, що там почали відкрито говорити про нерівність сил.

Коли російська політична система починає ставити питання не «чи є Китай нашим союзником?», а «наскільки ми залежимо від Китаю?», це означає, що зміна балансу сил уже відбулася. І якщо війна продовжуватиметься, ця асиметрія, найімовірніше, лише поглиблюватиметься.

Тоді головний геополітичний парадокс війни стане ще очевиднішим: Росія воювала за те, щоб не опинитися в чужій системі безпеки та не стати залежною від зовнішніх центрів сили, але в результаті ризикує опинитися саме в такій системі – тільки не західній, а китайській.

Для України це також має принципове значення. Російсько-китайські відносини не слід розглядати як просту вісь двох держав, що однаково зацікавлені у російській перемозі.

Пекін прагне не стільки перемоги Москви, скільки результату, який збереже Росію як ресурсний, військовий і геополітичний актив Китаю та одночасно не дозволить Заходу використати війну в Україні для стратегічного стримування самого Китаю.

Через це китайська позиція щодо війни може залишатися суперечливою: Пекін може допомагати російській військово-промисловій спроможності, виступати проти західного тиску на Москву і водночас не бути зацікавленим у її повній військовій перемозі.

Для Заходу це означає ще одну річ: сподівання на автоматичний розкол між Москвою та Пекіном є такою ж помилкою, як і твердження про повну тотожність їхніх інтересів. Росія і Китай не є єдиним організмом. Але вони мають достатньо спільних інтересів, щоб продовжувати співпрацю навіть за наявності глибокої недовіри.

Спроба просто «розірвати» їхній зв’язок навряд чи спрацює. Тому поява критичних щодо КНР голосів у російському інформаційному просторі – це не сигнал про неминучий російсько-китайський розрив.

Це сигнал значно цікавіший: у Москві починають усвідомлювати, що «безмежна дружба» має межі, а ці межі визначає не риторика, а баланс матеріальної сили. І поки цей баланс залишається на користь Китаю, Пекін не має жодної причини поспішати його змінювати.