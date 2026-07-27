Журналісти знайшли дивний зв'язок між кризами в Росії та поведінкою Путіна

Цього літа активізація публічних контактів Путіна відбувається на тлі низки проблем у Росії, серед яких паливна криза, логістичні труднощі, удари по військовій та промисловій інфраструктурі, а також екологічні проблеми

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом почав частіше з'являтися серед людей під час робочих поїздок.

Видання «Агентство» звернуло увагу, що подібна активність уже спостерігалася після кризових подій для Кремля, зокрема після заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, загибелі опозиціонера Олексія Навального та початку операції ЗСУ в Курській області, пише «Главком».

Журналісти зазначають, що 24 липня під час поїздки до Санкт-Петербурга Путін зупинив кортеж і приблизно на 40 секунд вийшов до людей. Це вже друга така поява менш ніж за півтора місяця. До цього він спілкувався з перехожими під час візиту до Казані.

За підрахунками видання, після початку повномасштабної війни Путін рідко виходив до людей, однак частота таких появ різко зросла після заколоту Пригожина влітку 2023 року. Тоді він кілька разів поспіль з'являвся серед громадян у Дербенті, Кронштадті, Курській і Тверській областях.

Аналогічну тенденцію журналісти зафіксували у 2024 році. Путін виходив до людей після вбивства Олексія Навального, теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол» та після початку операції українських військових у Курській області.

На думку авторів матеріалу, цього літа активізація публічних контактів Путіна відбувається на тлі низки проблем у Росії, серед яких паливна криза, логістичні труднощі, удари по військовій та промисловій інфраструктурі, а також екологічні проблеми. Видання припускає, що такі публічні виходи можуть бути елементом роботи над іміджем російського керівництва.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не виявляє агресії щодо України та не є стороною, яка розпочала війну.

Нагадаємо, в Омську на XXII Форумі міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану Токаєв несподівано звернувся до Путіна через війну. Він наголосив, що «природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох», зокрема і для Анкари. Окрім того, він закликав шукати шляхи до припинення війни.

Утім, Кремль відкрито відкинув ідею заморозити війну. Зокрема, Пєсков повторив давні твердження, що, мовляв, бойові дії можуть припинитися «до кінця сьогоднішнього дня», але за умови, якщо Київ «ухвалить відповідні рішення».