Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників
Останні десять років Павло Полянський співпрацює з видавництвом «Грамота»
Колишній заступник міністра освіти, а нині заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський задекларував дохід за написання шкільного підручника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.
Ідеться про 212,3 тис. грн авторської винагороди. Джерелом доходу виступило ТОВ «Видавництво «Грамота».
Як з’ясував «Главком», на початку березня цього року відбулася презентація підручника «Всесвітня історія» для учнів 9 класу за авторством Павла Полянського. Підручник має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» і відповідає Державному стандарту та модельній навчальній програмі.
Під час цього онлайн-заходу зазначалося, що нова книга Полянського, «є розвитком авторської лінійки підручників зі всесвітньої історії для школярів 9 класів».
Всього за 2017-2025 роки видавництво «Грамота» заплатило Павлу Полянському 723,2 тис. грн роялті.
Додамо, що, починаючи з 2008 року, Павло Полянський працював із перервами на посадах заступника міністра освіти і державного секретаря Міносвіти.
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