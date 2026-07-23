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Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників
Полянський є автором підручників «Всесвітня історія» для учнів 9 класу
фото з відкритих джерел

Останні десять років Павло Полянський співпрацює з видавництвом «Грамота»

Колишній заступник міністра освіти, а нині заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський задекларував дохід за написання шкільного підручника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Ідеться про 212,3 тис. грн авторської винагороди. Джерелом доходу виступило ТОВ «Видавництво «Грамота».

Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників фото 1
дані: реєстр декларацій

Як з’ясував «Главком», на початку березня цього року відбулася презентація підручника «Всесвітня історія» для учнів 9 класу за авторством Павла Полянського. Підручник має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» і відповідає Державному стандарту та модельній навчальній програмі.

Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників фото 2
скріншот із відеопрезентації

Під час цього онлайн-заходу зазначалося, що нова книга Полянського, «є розвитком авторської лінійки підручників зі всесвітньої історії для школярів 9 класів».

Всього за 2017-2025 роки видавництво «Грамота» заплатило Павлу Полянському 723,2 тис. грн роялті.

Додамо, що, починаючи з 2008 року, Павло Полянський працював із перервами на посадах заступника міністра освіти і державного секретаря Міносвіти.

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Теги: книги Міністерство освіти і науки війна гроші

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