Ексзаступник міністра освіти показав, як можна заробляти на написанні підручників

Полянський є автором підручників «Всесвітня історія» для учнів 9 класу

Останні десять років Павло Полянський співпрацює з видавництвом «Грамота»

Колишній заступник міністра освіти, а нині заступник державного секретаря Кабміну Павло Полянський задекларував дохід за написання шкільного підручника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Ідеться про 212,3 тис. грн авторської винагороди. Джерелом доходу виступило ТОВ «Видавництво «Грамота».

дані: реєстр декларацій

Як з’ясував «Главком», на початку березня цього року відбулася презентація підручника «Всесвітня історія» для учнів 9 класу за авторством Павла Полянського. Підручник має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» і відповідає Державному стандарту та модельній навчальній програмі.

скріншот із відеопрезентації

Під час цього онлайн-заходу зазначалося, що нова книга Полянського, «є розвитком авторської лінійки підручників зі всесвітньої історії для школярів 9 класів».

Всього за 2017-2025 роки видавництво «Грамота» заплатило Павлу Полянському 723,2 тис. грн роялті.

Додамо, що, починаючи з 2008 року, Павло Полянський працював із перервами на посадах заступника міністра освіти і державного секретаря Міносвіти.