Росіяни знову вдарили по заправках «Укрнафти» на Дніпропетровщині

Персоналу на АЗС на момент удару не було, тож постраждало лише обладнання

Кукура: компанія відновлює можливість відпускати пальне одразу після ударів

Росія завдала ударів одразу по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta на Дніпропетровщині – атаки сталися дві ночі поспіль, 9 та 10 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-реліз АТ «Укрнафта».

Що сталося цього разу

Уночі 9 липня 2026 року російський безпілотник влучив в автозаправний комплекс, пошкодивши паливно-роздавальні колонки, навіс, холодильники та будівлю операторної. Наступної ночі, 10 липня, по іншому АЗК мережі вдарили вже два ворожі БпЛА – унаслідок атаки зруйновано будівлю та пошкоджено обладнання. Людських жертв та поранених в обох випадках вдалося уникнути.

Голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура наголосив: «Ukrnafta продовжує забезпечувати жителів прифронтових та прикордонних регіонів якісним пальним. У першу чергу після ворожих атак ми відновлюємо технологічну можливість відпускати пальне, щоб люди мали змогу отримати критично важливий ресурс».

Обстріли АЗС тривають не перший тиждень

Ці два удари – далеко не перші для Ukrnafta за останні півтора місяця. Ще 18 травня БпЛА типу «Італмас» пошкодив АЗК «Укрнафти» на Дніпропетровщині – тоді травми отримали дві співробітниці комплексу. Наприкінці червня росіяни вдарили одразу по кількох заправках компанії у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях: під час однієї з атак шахедом серйозно поранило працівницю, її госпіталізували у важкому стані.

На початку липня ситуація не змінилася на краще: 2 липня дрон влучив у навіс над паливно-роздавальною колонкою на АЗК у Миколаївській області – загинула людина, ще двоє, зокрема помічник оператора заправки, отримали поранення. Тієї ж ночі три «Шахеди» повністю знищили будівлю та обладнання АЗК на Харківщині. 3 липня безпілотник ударив по в'їзду до заправного комплексу на Дніпропетровщині, а 5 липня – по виробничому об'єкту видобутку на одному з родовищ Сумщини. Через постійні обстріли й погіршення безпекової ситуації з початку 2026 року компанія вже була змушена зупинити роботу шести автозаправних комплексів.

Про мережу Ukrnafta

АТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка керує розвідкою, видобутком нафти й газу та найбільшою мережею автозаправних комплексів у країні – Ukrnafta, під брендом якої консолідовано колишні мережі Glusco, Shell та U.Go. Загалом мережа налічує майже 700 АЗК і входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. За підсумками 2025 року компанія стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, а також сплатила 28,8 млрд грн податків і 5 млрд грн дивідендів державі.

Нагадаємо, у ніч на 9 липня Росія завдала низки ударів по українській інфраструктурі, а вже наступної ночі, 10 липня, українські дрони у відповідь вразили паливний хаб армії РФ на Кубані – паливна інфраструктура залишається мішенню для обох сторін фронту.