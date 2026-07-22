Два склади Wildberries у РФ уражено за ніч: що відомо про об'єкти

Wildberries – один із найбільших російських маркетплейсів

Сьогодні, 22 липня, безпілотники вразили великі логістичні центри Wildberries у Невинномиську та Краснодарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

На місцях зафіксовано влучання та масштабні пожежі.

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За даними моніторингових пабліків, логістичний хаб Wildberries у Невинномиську перестав існувати.

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Що відомо про Wildberries?

Wildberries – це один із найбільших російських маркетплейсів, де продаються товари від одягу та електроніки до предметів побуту. Через участь компанії у військовій логістиці та її використання для постачання товарів подвійного призначення, платформа та її склади є регулярними цілями для українських дронів.

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Wildberries у 2019 році став найбільшим fashion-рітейлером Росії. Найбільший інтернет-магазин РФ за підсумками 2016, 2017, 2018 і 2019 років. За даними компанії, у 2018 році оборот Wildberries виріс на 72% до 118,7 млрд руб. У 2019 році оборот зріс на 88 % до 223,5 млрд руб.

Нещодавно російський маркетплейс Wildberries змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари знищені внаслідок «прильоту», лишаться без компенсацій.

Це вже не перший подібний удар по об'єктах компанії. 18 липня на складі Wildberries під Москвою спалахнула пожежа після атаки дронів.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі.