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Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію
Олександр Кравченко подав е-декларацію у день призначення на міністерську посаду
фото з відкритих джерел

Олександр Кравченко прийшов на державну службу з бізнесу

Новопризначений міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко показав свої статки та доходи за 2025 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані реєстру декларацій.

Сукупний дохід Кравченка склав 11,33 млн грн. З них 9,36 млн грн зарплата у ТОВ «Маккінзі і компанія Україна», 1,11 млн грн додаткове благо від цієї ж фірми, 844,6 тис. грн внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення і 10,2 тис. грн додаткове благо від ТОВ «Діджитум».

Мільйонер у владі. Новий міністр економіки відкрив свою декларацію фото 1
дані: реєстр декларацій

Крім того, у власності очільника міністерства економіки квартира площею 113,6 кв. м і паркомісце площе 17,7 кв. м у Києві. Водночас жодних заощаджень у банках, готівкових коштів, автомобілів чи будь-яких цінних речей новий міністр не відобразив у декларації.

Додамо, що Олександр Кравченко подав електронну декларацію за 2025 рік у день призначення Верховною Радою на посаду міністра економіки та довкілля.

Як повідомляв «Главком», 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.

До призначення в міністерство економіки та довкілля Олександр Кравченко працював керівним партнером консалтингової компанії McKinsey & Company в Україні, яка серед іншого дотична до розробки проєкту державної стратегії «Економіка майбутнього» на наступні 10-15 років (має стати аналогом плану Маршалла для України).

Пан Кравченко, як і його попередник Олексій Соболєв, має стосунок до приватного університету «Київська школа економіка» (KSE) Тимофія Милованова. Зокрема, є співголовою Ради директорів вишу – головного керівного органу.

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Теги: міністр війна декларація уряд Сергій Корецький

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