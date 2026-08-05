Загинув керівник пошукової групи «Плацдарм» Олексій Юков, який повертав тіла полеглих військових

Команда Олексія Юкова тісно співпрацювала з Генеральним штабом ЗСУ в межах гуманітарної місії «На щиті»

Загинув керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков, який понад чверть століття присвятив поверненню додому тіл полеглих воїнів. Про трагедію повідомила його дружина, передає «Главком».

«Мій чоловік загинув», – написала Євгенія Калугіна. Деталі його загибелі наразі невідомі.

Олексій Юков розпочав пошукову діяльність ще в підлітковому віці, заснувавши у Слов’янську організацію «Плацдарм» для виявлення та перепоховання останків солдатів. З початком російської агресії на Донбасі у 2014 році його загін змінив профіль і зосередився на евакуації тіл загиблих українських військових та цивільних із найгарячіших точок, зокрема з-під Іловайська, Дебальцевого та Слов’янська.

Останніми роками команда Юкова тісно співпрацювала з Генеральним штабом ЗСУ в межах гуманітарної місії «На щиті». Пошуковці щодня ризикували життям під обстрілами та на замінованих територіях, аби розшукати й ексгумувати тіла українських захисників. Крім того, загін збирав останки російських окупантів, що дозволяло поповнювати фонд для подальших обмінів і повернення загиблих українських героїв родичам.

фото зі сторінки Олексія Юкова у Facebook

«Главком» раніше писав, що в Україні на лінії фронту діє кілька організацій, які займаються пошуком та вивезенням тіл загиблих. Одна з найбільших – пошуковий загін «Плацдарм». Протягом останніх 10 років її керівник і засновник Олексій Юков працював на волонтерських засадах. Він зареєстрував свій загін ще у 2013 році.

Завдяки донатам та фінансовій підтримці небайдужих йому вдавалось весь цей час підтримувати активну діяльність організації, ідентифікувати та повернути додому сотні тіл. Ситуація змінилася у 2024 році, коли «Плацдарм» взяла під своє крило держава і хлопці почали працювати при Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.