Чи наважиться Росія застосувати ядерну зброю: пояснення американського генерала

Годжес: «Ядерна зброя найкраще працює, якщо її не використовувати»

Шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю у війні проти України, практично немає. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес у інтерв'ю ТСН.ua.

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Країна-агресорка вже неодноразово отримувала попередження, зокрема від США, про наслідки для неї у разі застосування ядерної зброї.

«Думаю, що шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю, практично немає. Це так малоймовірно… Президент Байден попередив їх про катастрофічні наслідки. Я думаю, вони в це вірять. І вони також знають, що за допомогою тактичної ядерної зброї вони нічого не зможуть досягнути», – сказав Годжес.

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Американський генерал переконаний, що ядерна зброя не змінить ситуацію на полі бою на користь окупантів, та й узагалі не призведе до якихось яскравих результатів. На думку Годжеса, найкраще ядерна зброя працює, якщо її не використовувати.

Раніше генерал США назвав пріоритетний крок щодо деокупації Мелітополя й Криму.

До слова, Буданов переконаний, що ядерний удар по Україні призведе до розпаду країни-агресорки – чи застосує Росія ядерну зброю: оцінка української розвідки.