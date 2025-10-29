Центральна ВЛК анульовує на Дніпропетровщині фіктивні висновки про непридатність до служби

ВЛК анулювала перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів

Центральна військово-лікарська комісія розпочала скасування незаконних висновків про непридатність до військової служби, які оформлювалися на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Правоохоронці розповіли, що було анульовано перші сфальсифіковані рішення, ухвалені на підставі підроблених медичних документів. Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишній медсестрі місцевої лікарні, які, підробляючи медичні документи, допомагали чоловікам ухилятися від служби, у липні цього року.

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровщини та колишній медсестрі місцевої лікарні фото: dbr.gov.ua/ДБР

«За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності. Разом із посадовцем ВЛК вона підшуковувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість «послуг» становила від $5 тис. до $20 тис. залежно від платоспроможності призовника», – йдеться у повідомленні.

На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби. Внаслідок таких дій мобілізації вдалося уникнути щонайменше 60 особам.

У межах досудового розслідування ДБР звернулося до Центральної ВЛК з ініціативою переглянути всі рішення, ухвалені на підставі сфальсифікованих документів. Наразі вже скасовано непридатність перших двох осіб, а щодо інших учасників схеми триває перевірка.

До слова, станом на початок вересня 2025 року, в Україні групи інвалідності втратили 843 посадовці.