На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів

Суддя не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого переходу і збила двох людей

Внаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження

На Івано-Франківщині судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, трагедія сталася 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі «Мукачево – Львів». Попередньо, суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Досудове розслідування ведуть слідчі територіального управління ДБР за процесуального керівництва прокуратури.

Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про її тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. Розгляд документів заплановано на 2 листопада.

Нагадаємо, два роки тому, за 30 секунд до комендантської години, суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості під Києвом. Справу досі розглядають у Святошинському районному суді. Родина загиблого та головуючий суддя переживають роки затяжного процесу, поки обвинувачений і його адвокати намагаються відтягнути вирок.

Також Вища рада правосуддя відсторонила суддю Північного апеляційного господарського суду від здійснення правосуддя до 22 листопада. Мова про Людмилу Кропивну. Зазначається, що суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5 та частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у набутті активів, вартість яких суттєво перевищує її законні доходи. Правоохоронці стверджують, що суддя внесла недостовірні відомості до щорічної декларації за 2021 рік, які відрізняються від достовірних на значну суму.