На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів
Суддя не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого переходу і збила двох людей
фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження

На Івано-Франківщині судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, трагедія сталася 31 жовтня у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі «Мукачево – Львів». Попередньо, суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та здійснила наїзд на двох пішоходів.

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів фото 1

Внаслідок ДТП один із пішоходів загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів фото 2

Судді повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів фото 3

Досудове розслідування ведуть слідчі територіального управління ДБР за процесуального керівництва прокуратури.

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів фото 4

Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про її тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя. Розгляд документів заплановано на 2 листопада.

На Прикарпатті суддя на Lexus збила двох пішоходів фото 5

Нагадаємо, два роки тому, за 30 секунд до комендантської години, суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості під Києвом. Справу досі розглядають у Святошинському районному суді. Родина загиблого та головуючий суддя переживають роки затяжного процесу, поки обвинувачений і його адвокати намагаються відтягнути вирок.

Також Вища рада правосуддя відсторонила суддю Північного апеляційного господарського суду від здійснення правосуддя до 22 листопада. Мова про Людмилу Кропивну. Зазначається, що суддя підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368-5 та частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України, тобто у набутті активів, вартість яких суттєво перевищує її законні доходи. Правоохоронці стверджують, що суддя внесла недостовірні відомості до щорічної декларації за 2021 рік, які відрізняються від достовірних на значну суму.

Теги: трагедія ДТП Івано-Франківщина смерть суддя розслідування правосуддя вирок Lexus

