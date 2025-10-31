Головна Світ Політика
Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні
Міністерка здавала житло за 3200 фунтів на місяць
фото: Alamy

Міністр фінансів Рейчел Рівз орендувала будинок без ліцензії та вибачилася перед прем'єр-міністром

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз була змушена вибачитися перед прем'єр-міністром після того, як стало відомо, що вона здавала в оренду свій сімейний будинок без необхідної ліцензії. Як пише «Главком» , про це повідомляє видання The Sun.

Рейчел Рівз незаконно здавала в оренду свій будинок на півдні Лондона. «Вчора ввечері канцлер звернулася до незалежного радника з етики та була змушена визнати свою помилку», – йдеться у матеріалі.

Після призначення на посаду в уряді влітку 2024 року та переїзду до резиденції на Даунінг-стріт вона продовжувала здавати житло в районі Сазерк за 3 200 фунтів на місяць. У цьому районі місцева влада вимагає від орендодавців отримання ліцензії, проте агентство нерухомості, яке займалося здаванням квартири, не поінформувало міністра про необхідність ліцензування.

У своєму листі до прем'єр-міністра Рівз «щиро» вибачилася, назвавши це «ненавмисною помилкою». Її речник підтвердив: «Вона не була поінформована про вимогу ліцензування, але як тільки це було доведено до її відома, вона негайно вжила заходів і подала заявку на ліцензію».

Міністр також поінформувала про ситуацію Незалежного радника з питань міністерських стандартів та Парламентського комісара зі стандартів.

Раніше король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца та наказав йому залишити маєток поблизу Віндзорського замку. Таке рішення стало покаранням за його зв’язки з американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

До слова, герцогиня Сасекська Меган Маркл випустила свічку з ароматом весілля з принцом Гаррі. Меган Маркл випустила свічку з ароматом свого весілля за $64.

Теги: Велика Британія влада будинок місцева влада

