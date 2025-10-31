Очільниця Мінфіну Британії незаконно здавала будинок у Лондоні

Міністр фінансів Рейчел Рівз орендувала будинок без ліцензії та вибачилася перед прем'єр-міністром

Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз була змушена вибачитися перед прем'єр-міністром після того, як стало відомо, що вона здавала в оренду свій сімейний будинок без необхідної ліцензії. Як пише «Главком» , про це повідомляє видання The Sun.



Рейчел Рівз незаконно здавала в оренду свій будинок на півдні Лондона. «Вчора ввечері канцлер звернулася до незалежного радника з етики та була змушена визнати свою помилку», – йдеться у матеріалі.

Після призначення на посаду в уряді влітку 2024 року та переїзду до резиденції на Даунінг-стріт вона продовжувала здавати житло в районі Сазерк за 3 200 фунтів на місяць. У цьому районі місцева влада вимагає від орендодавців отримання ліцензії, проте агентство нерухомості, яке займалося здаванням квартири, не поінформувало міністра про необхідність ліцензування.

У своєму листі до прем'єр-міністра Рівз «щиро» вибачилася, назвавши це «ненавмисною помилкою». Її речник підтвердив: «Вона не була поінформована про вимогу ліцензування, але як тільки це було доведено до її відома, вона негайно вжила заходів і подала заявку на ліцензію».

Міністр також поінформувала про ситуацію Незалежного радника з питань міністерських стандартів та Парламентського комісара зі стандартів.

