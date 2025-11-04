Головна Країна Політика
Чи залишать Орбан і Фіцо Україну без газу? Експерт пояснив

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чи залишать Орбан і Фіцо Україну без газу? Експерт пояснив
У руках «друзів Путіна» – прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та прем’єра Угорщини Віктора Орбана – газові труби до України
фото: АР

Керівництво Угорщини та Словаччини погрожувало обмежити імпорт електрики в Україну. А що буде з газом?

Через масштабні російські удари по українській газовій інфраструктурі різко зросла потреба у імпорті газу з Євросоюзу. На тлі політичної напруги та погроз керівництва Угорщини й Словаччини щодо обмеження імпорту електрики в Україну, виникло питання щодо можливих перешкод для імпорту газу із цих напрямків. Президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець в інтерв'ю «Главкому» оцінив політичні ризики.

Андрій Мизовець вважає, що, попри внутрішні політичні процеси в Угорщині (де за пів року відбудуться вибори) та її проросійську риторику, прем'єр-міністр Віктор Орбан не піде на переривання транзиту газу в Україну. Експерт наголосив, що такий радикальний крок матиме серйозні наслідки для самої Угорщини в контексті її відносин з Європейським Союзом:

«Якщо (переривання транзиту, – «Главком»), не дай Бог, станеться, це може стати тригером для ЄС поставити питання руба щодо Угорщини. Тоді постане вибір: або подальше перебування Угорщини з її підривними діями в ЄС, або виживання України як країни».

Мизовець також нагадав про наявність певних важелів впливу на Угорщину та Словаччину, які можуть бути використані для балансування ситуації: «Ми досі, як не прикро, качаємо російську нафту «Дружбою» до Угорщини і Словаччини. Тобто є деякі важелі впливу для балансування».

Експерт прогнозує, що до радикальних кроків, таких як повне перекриття газового транзиту, ситуація не дійде, але зауважує, що «гарантій немає».

Як зазначалося раніше, Група Нафтогаз на початок опалювального сезону накопичила у сховищах 13,2 млрд кубометрів «блакитного палива» та планує додатковий його імпорт через російські атаки на газовидобуток. Наразі Нафтогаз оцінює свою потребу в коштах для продовження імпорту газу в 1,9 млрд євро.

Нагадаємо, президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець розповів, що у у жителів великих міст є лише один вихід, якщо ситуація з теплом буде критична.

Теги: Андрій Мизовець Угорщина Словаччина газ

