Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо зустрінуться у Кошице
фото: x.com/Svyrydenko_Y

У Кошице заплановано кілька двосторонніх консультацій

Члени словацького та українського урядів проведуть спільні переговори у п'ятницю, 17 жовтня, в Кошице. Це будуть чергові взаємні консультації між Словаччиною та Україною на урядовому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teraz.SK.

«Спільні переговори урядів Словацької Республіки та України приносять хороші результати», – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо (Smer-SD), який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також те, що під час вересневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він зміг налагодити діалог і з нинішньою головою уряду України Юлією Свириденко.

У Кошице заплановано кілька двосторонніх консультацій, наприклад, зустріч міністрів закордонних справ, галузева зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортному сполученню, а також співпраці в галузі енергетики. Вони також будуть присвячені оборонній промисловості, відновленню України, інтеграції в ЄС, сільському господарству та освіті.

Також заплановано двосторонні переговори прем'єр-міністрів обох країн.

Раніше у вересні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Теги: Юлія Свириденко переговори Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
Як змусити Росію платити за відновлення України вже зараз
8 жовтня, 11:40
Трамп анонсував зустріч з Сі
Трамп анонсував зустріч з Сі
2 жовтня, 03:14
За словами премʼєрки, рішення було ухвалено на запит виробників
Кабмін обмежив доступ до даних про оборонні підприємства
3 жовтня, 22:07
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
ХАМАС дав позитивну відповідь на пропозицію припинення вогню
ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем
9 жовтня, 03:08
Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися наприкінці вересня
Зеленський підтвердив візит до США для переговорів із Трампом
13 жовтня, 19:17
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32
Саміт у Белені, штат Пара, Бразилія опинився під загрозою зриву
Кліматичний саміт ООН: Латвія та Литва можуть відмовитись через ціни на готелі
7 жовтня, 13:59
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53

Політика

Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці
Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Кремль запропонував побудувати тунель між США і РФ на честь Путіна та Трампа
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Бізнесмен з України може стати новим прем'єром Молдови
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua