Фіцо та Свириденко проведуть переговори в Словаччині: подробиці

Члени словацького та українського урядів проведуть спільні переговори у п'ятницю, 17 жовтня, в Кошице. Це будуть чергові взаємні консультації між Словаччиною та Україною на урядовому рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Teraz.SK.

«Спільні переговори урядів Словацької Республіки та України приносять хороші результати», – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо (Smer-SD), який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також те, що під час вересневої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він зміг налагодити діалог і з нинішньою головою уряду України Юлією Свириденко.

У Кошице заплановано кілька двосторонніх консультацій, наприклад, зустріч міністрів закордонних справ, галузева зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортному сполученню, а також співпраці в галузі енергетики. Вони також будуть присвячені оборонній промисловості, відновленню України, інтеграції в ЄС, сільському господарству та освіті.

Також заплановано двосторонні переговори прем'єр-міністрів обох країн.

Раніше у вересні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.