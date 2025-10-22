Головна Світ Соціум
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Словацький письменник, який стріляв у Фіцо, отримав вирок
Цинтула заявив, що подаватиме апеляцію, аби оскаржити вирок суду
фото: Denník N

Юрая Цинтулу засуджено до 21 року позбавлення волі

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини засудив до 21 року позбавлення волі 72-річного Юрая Цинтулу, який торік скоїв замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Denník N.

Юраю Цинтулі з Левіце висунули обвинувачення у скоєнні терористичного нападу на Фіцо, за який йому загрожувало довічне ув’язнення. Однак Спеціалізований кримінальний суд скористався можливістю надзвичайного пом'якшення покарання та не засудив пенсіонера до довічного ув'язнення за напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Захист просив визнати Цинтулу винним у нападі на державного службовця, а не в тероризмі: тоді чоловікові загрожувало б більш м'яке покарання. Однак суддя вирішив, що метою нападника було перешкодити роботі уряду, і визнав його винним у тероризмі. Цинтула ж стверджував, що він не хотів вбивати Фіцо і не цілився в голову та життєво важливі органи.

Зазначається, що вік зловмисника, стан здоров'я та його поведінка були вирішальними факторами під час визначення вироку. Сенат суду у складі трьох суддів ухвалив рішення одноголосно. Рішення ще може бути оскаржене у Верховному суді країни. Нападник заявив, що подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, 15 травня минулого року з 60-річним прем'єр-міністром Словаччини намагався розправитися 71-річний поет Юрай Цинтула. У словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Нападник встиг п'ять разів натиснути на курок, три кулі потрапили до прем'єра, зокрема в живіт.Фіцо отримав поранення і після замаху перебував у тяжкому стані.

Фіцо екстрено госпіталізували та ввели в кому. Лікарі припускали, що він не виживе. Прем'єр мав дві операції, одна з яких тривала понад п'ять годин. Фіцо зміг повернутися до роботи лише у липні.

Раніше Юрай Цинтула пояснював свій мотив замаху на Фіцо. Письменник стверджував не погоджується з політикою уряду, зокрема, у сфері свободи слова.

Теги: Словаччина Роберт Фіцо

