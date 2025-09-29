Головна Світ Політика
Орбан і Фіцо заявили, що ніколи не відмовляться від російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Фіцо: Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту
фото: Omar Havana/AP

Віктор Орбан та Роберт Фіцо зазначили, що відмова від постачання через нафтопровід «Дружба» для їхніх країн є неможливою

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини виступили проти закликів ЄС відмовитися від російської нафти. Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили, що не прийматимуть вказівок щодо джерел енергопостачання, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Політики наголосили, що відмова від постачання через нафтопровід «Дружба» для їхніх країн є технічно та економічно неможливою. Про це вони заявили під час спільної зустрічі на угорсько-словацькому кордоні.

«Ніхто не має права диктувати нам, звідки брати газ і нафту. Відповідно до міжнародного права, саме суверенна держава визначає свій енергетичний баланс», – підкреслив Фіцо, виступаючи в місті Естергом.

Він також підтримав Орбана, зазначивши, що прагнення ЄС відмовитися від російських енергоносіїв є радше політичним ідеологічним кроком, який може зашкодити не лише Словаччині та Угорщині, але й усій Європі.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову скандальну заяву щодо майбутнього України після завершення війни. В інтерв’ю угорському виданню Magyar Nemzet він фактично передбачив поділ української території на три частини.

За словами угорського прем'єра результатом розділу України стануть «російська зона, демілітаризована зона та західна зона»: «Російська зона вже існує. Сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати», – продовжив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія виграла війну в Україні.

«Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну», – сказав він. Орбан додав, що питання лише в тому, коли та за яких обставин Захід визнає цей факт.

Також, зі слів Орбана, Угорщина пропонує українцям стратегічну співпрацю, а не остаточну інтеграцію в ЄС через побоювання бути втягнутими у війну.

До слова, за повідомленням Politico, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу.

Варто зазначити, що депутат європейського парламенту Гельмут Брандштеттер написав, що Україна не обирала війну і назвав Орбана дурнем через його спротив вступу України до ЄС.

«Який же ти дурний, Вікторе Орбан. Україна не обирала війну. Це твій друг, воєнний злочинець Путін, зробив цей вибір. І коли європейці вирішуватимуть питання членства України в ЄС, у тебе буде час подумати про власну корупцію».

Теги: нафта Словаччина Угорщина Віктор Орбан Роберт Фіцо

