Фіцо спровокував протест учнів у Попраді під час обговорення війни в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Учні у Попраді покинули лекцію прем’єр-міністра після його слів про війну в Україні та виділення ЄС коштів на неї

Під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спричинив протест учнів, заявивши, що ті, хто підтримує війну, «можуть їхати воювати в Україну». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik.

Інцидент стався під час лекції у Попраді, коли Фіцо заявив, що Європейський Союз виділить 140 млрд євро на «продовження війни» в Україні. Його слова викликали невдоволення серед старшокласників.

На шум у залі прем’єр відповів реплікою: «Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Попри прохання зачекати і дати йому завершити виступ, учні продовжили дзеленчати ключами. Коли Фіцо сказав «дзвоніть, дзвоніть», школярі організовано покинули залу. Один із них ніс прапор України.

Ситуація привернула увагу медіа через відкритий протест молоді проти слів прем’єр-міністра та наявність символіки України серед студентів.

Нагадаємо, що у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо. Близько 12 тис. протестувальників у столиці 21 лютого, а два тижні тому кількість учасників акцій протесту оцінювалася у понад 40 000.

У Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра. Серед гасел словаків: «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій».

Теги: протест школярі прапор України Роберт Фіцо війна учні Словаччина

Коментарі — 0

