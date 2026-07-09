Росія отримала коротке «вікно можливостей». Аналітики ISW пояснили, що задумав Кремль

Поки Україна готується розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, Кремль може спробувати максимально використати цей проміжок для посилення балістичних атак

Росія може активізувати удари балістичними ракетами по Україні до того, як запрацює власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Саме цей період аналітики Інституту вивчення війни (ISW) називають «вікном можливостей» для Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт ISW.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, запуск виробництва може відбутися вже протягом двох-трьох місяців.

Водночас в ISW наголошують, що запуск виробництва залежатиме від низки факторів, зокрема від наявності необхідних компонентів та можливостей швидко налагодити весь виробничий ланцюг.

Аналітики зазначають, що сьогодні українська протиповітряна оборона ефективно збиває більшість крилатих ракет і безпілотників, однак ситуація із перехопленням балістичних ракет залишається значно складнішою через дефіцит відповідних боєприпасів.

Зокрема, під час двох останніх масованих атак Росії, у ніч із 1 на 2 липня та з 5 на 6 липня, українські сили ППО не змогли перехопити жодної балістичної ракети.

Саме тому, вважають в ISW, до появи власного виробництва ракет-перехоплювачів Кремль може намагатися максимально використати цей проміжок часу, посилюючи удари балістичним озброєнням по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчими тижнями Україна планує сформувати антибалістичну коаліцію із семи держав. За словами глави держави, її головною метою стане створення європейської альтернативи виробництву ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Президент наголосив, що наявних постачань ракет PAC-3 наразі недостатньо для ефективної протидії російським балістичним атакам, тому Україна разом із партнерами працюватиме над розвитком власних виробничих можливостей та пошуком альтернативних рішень для посилення протиповітряної оборони.