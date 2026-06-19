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Канцлер Німеччини назвав умову повноправного членства України в Євросоюзі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Канцлер Німеччини назвав умову повноправного членства України в Євросоюзі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Україні альтернативу повноправному членству в ЄС
фото: European Commission

Фрідріх Мерц вважає, що до завершення війни Київ може розраховувати лише на проміжний формат інтеграції до європейських інституцій

Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Натомість Києву можуть запропонувати особливий формат участі в роботі європейських інституцій ще до офіційного вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час підсумкової пресконференції після саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

За словами глави німецького уряду, повноправне членство України в ЄС можливе лише після завершення війни. Водночас він запропонував розглянути механізм так званого асоційованого членства.

Мерц пояснив, що ця модель частково базується на досвіді інтеграції колишньої Німецької Демократичної Республіки до європейських структур після об'єднання Німеччини.

У 1990 році представники східнонімецьких земель отримали можливість працювати в інституціях Європейського співтовариства як спостерігачі без права голосу. Саме такий підхід канцлер вважає можливим і для України.

Ініціатива передбачає відкриття всіх переговорних кластерів, участь українських представників у роботі Європейського парламенту та інших структур ЄС, а також призначення українського єврокомісара. Водночас права голосу на ухвалення рішень Київ поки не матиме.

Канцлер наголосив, що в нинішніх умовах не бачить іншого реалістичного сценарію. «Усе інше зараз було б ілюзією», – заявив Мерц.

Водночас офіційний Київ раніше неодноразово виступав проти будь-яких альтернатив повноцінному членству. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що майбутнє України в Європейському Союзі має передбачати лише повноправне членство з усіма відповідними правами та можливостями.

Попри розбіжності щодо формату інтеграції, український лідер зазначав, що Фрідріх Мерц підтримує курс України на вступ до ЄС та загалом залишається союзником Києва в цьому питанні.

Дискусія щодо майбутнього членства України активізувалася після саміту ЄС у Брюсселі, де питання розширення Союзу знову стало одним із ключових у порядку денному.

Нагадаємо, під час виступу на засіданні Європейської ради Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС уже в червні відкрити решту п'ять переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Президент наголосив, що Україна платить за європейську інтеграцію найвищу ціну та готова паралельно проводити всі необхідні реформи. За його словами, швидке просування України до членства позбавило б Росію одного з ключових інструментів дестабілізації ситуації в Європі.

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Теги: Німеччина Україна євроінтеграція Фрідріх Мерц

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