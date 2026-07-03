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Ігор Петренко Політолог

Дефіцит бензину в Росії посилюється, однак є нюанс

glavcom.ua
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Дефіцит пального тисне на спроможність Росії тягнути війну
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Чергу за бензином перенести не можна – це про реальність

Між двома російськими цифрами є різниця, яку варто побачити. Першу Росія називає сама: «термін» захоплення Донеччини. За час великої війни його встановлювали пʼятнадцять разів – і пʼятнадцять разів переносили.

Черговий «крайній термін» – до кінця грудня. Друга цифра зʼявляється без оголошень: черги на заправках більш ніж у шістдесяти російських регіонах.

Різниця проста. «Термін» можна перенести шістнадцятий раз – це про пропаганду, про обіцянку телеглядачеві. Чергу за бензином перенести не можна – це про реальність, про конкретного водія з порожнім баком.

Перше Росія контролює, бо це слова. Друге не контролює, бо це наслідок. І найпереконливіший доказ слабкості – той, який дає сам опонент своєю поведінкою, а не наша оцінка.

Дефіцит пального в «нафтовій державі» – прямий результат української далекобійної роботи. Удари по НПЗ вивели з ладу значну частину переробних потужностей; Reuters та ISW фіксують, що ліміти на продаж бензину поширилися з окупованого Криму на південь Росії й дісталися навіть околиць Москви.

У Кремлі, за повідомленнями, обговорюють імпорт бензину – для країни, що торгує нафтою, це майже зізнання. А мовні вправи на кшталт «відʼємний приріст кількості пального» замість простого «дефіцит» лише підкреслюють: проблему ховають, бо швидко вирішити не виходить.

Саме тут данський трек і вечірня російська реальність сходяться в одну рамку. Партнерські радари й перехоплювачі мають закрити небо. Далекобій випалює ресурс агресора. Це не дві різні теми, а дві руки одного плану, який у Міноборони називають Air Land Economy: захист неба, стримування на землі, виснаження економіки.

Зустріч із Данією живить перший і третій складники водночас – і тому її коректніше читати не як окрему дипломатичну подію, а як елемент стратегії.

І одразу застереження проти зайвого оптимізму. Дефіцит пального тисне на спроможність Росії тягнути війну, але сам по собі її не завершує. Це робота на місяці, а не вимикач.

Москва напередодні знову озвучила бажання воювати – отже, висновок не «вже майже все», а протилежний: тиск треба не послаблювати, а нарощувати. Передчасне святкування – найкоротший шлях до того, щоб розслабитися зарано.

Що з цього Україні. Економічний тиск працює, і працює видимо – але він не самостійна зброя, а частина системи, де небо закривають радари й перехоплювачі, а тил агресора випалює далекобій.

Україні вигідно показувати це саме як систему, а не як низку окремих вдалих ударів: система переконує партнерів вкладатися далі, окремий успіх – лише тішить стрічку на день.

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Джерело
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Теги: росія війна АЗС бензин Україна

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