Мадяр показав кадри ураження 11 суден РФ (відео)

Мадяр наголосив, що у період з 6 по 16 липня уражено 147 суден РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді оприлюднив нове відео ураження російських суден у Чорному морі. Відповідне відео він опублікував у Telegram, пише «Главком».

«Впольовано 16 липня Птахами СБС: п'ять танкерів, один танкер-газовоз, три суховантажі та два буксири», – йдеться у повідомленні.

Мадяр наголосив, що у період дії операції з 6 по 16 липня уражено 147 суден зі складу тіньового флоту РФ.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії та окупованих територій. Під удар потрапили шість танкерів, два буксири, нафтобаза, мости та склад радіоелектронної боротьби.

Раніше стало відомо, що цієї ночі дрони атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, де базується стратегічна авіація РФ, що завдає ракетних ударів по Україні.