Росіяни вдарили дрон по авто в Херсоні, загинули люди (фото)

Попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу

Вранці 9 липня російський дрон атакував легковий автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, двоє людей загинули внаслідок удару російським БпЛА по автомобілю.

«Через ворожий удар легковик загорівся. Попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 1 липня росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.