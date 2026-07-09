Росіяни вдарили дрон по авто в Херсоні, загинули люди (фото)
Попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу
Вранці 9 липня російський дрон атакував легковий автомобіль у Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, двоє людей загинули внаслідок удару російським БпЛА по автомобілю.
«Через ворожий удар легковик загорівся. Попри ризик повторних атак рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться у повідомленні.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, 1 липня росіяни атакували дроном маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.
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