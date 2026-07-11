«Розбомбимо, як ніколи»: Трамп зізнався, що боїться замаху Ірану

Служба Білого дому зміцнює вхідні двері з північного боку через побоювання за безпеку президента

Президент США Дональд Трамп наказав завдати удару по Ірану «з нечуваною силою», якщо з ним особисто щось трапиться, – так у Вашингтоні відреагували на побоювання щодо можливого замаху з боку Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Наказ на випадок замаху

За даними видання, Трамп продовжує побоюватися, що Іран здатен організувати замах на його життя, і завчасно розпорядився: якщо з ним щось трапиться, американські військові мають завдати Ірану удару небаченої досі сили. Ці побоювання прямо перегукуються з нещодавнім повідомленням про дані ізраїльської розвідки, передані американській стороні: за версією The Wall Street Journal, Тегеран нібито готував новий план убивства президента США.

Білий дім посилює охорону

Паралельно з цим Секретна служба США зміцнює вхідні двері резиденції з північного боку – це один із заходів у межах загального посилення безпеки президента. Раніше Трамп оголосив про розрив домовленостей з Іраном, заявивши, що однією з причин такого рішення стала саме спроба замаху на його життя з боку Тегерана.

Боротьба за владу в Тегерані

Відсутність активного верховного лідера посилює внутрішню боротьбу за владу в Ірані. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї не з'явився навіть на похороні власного батька, що лише підживило чутки довкола стану його здоров'я та того, хто насправді керує країною. Розкол у керівництві особливо загострився цього тижня: президента Масуда Пезешкіана та главу МЗС Аббаса Арагчі, які підтримали попередню угоду про припинення вогню, освистали й намагалися відтіснити від похоронної процесії. Консерватори тим часом виступають категорично проти будь-яких перемовин зі США.

Будівля одного із іранських готелів фото: соцмережі

Історик Алі Ансарі зазначив, що в країні фактично немає центральної влади, здатної примирити угруповання, які борються за контроль. На тлі цього аналітики припускають, що Корпус вартових ісламської революції може отримати ще більше впливу, а ключові рішення дедалі частіше ухвалюватимуться колективно – саме тоді, коли Тегеран мусить визначитися, чи продовжувати діалог зі США.

«Фактично немає центральної влади, яка могла б примирити різні угруповання, що борються за контроль», – заявив історик Алі Ансарі.

Катарські посередники й нові перемовини

У самому Ірані наразі перебувають катарські переговорники, які намагаються знизити напругу та підготувати ґрунт для продовження ширших перемовин – у координації з Вашингтоном. Постпред Тегерана при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Іран не виконуватиме своїх зобов'язань за меморандумом з США, якщо Вашингтон і надалі порушуватиме власні, а всю відповідальність за юридичні й політичні наслідки поклав на американську сторону.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф додав, що Тегеран готовий до тотальної оборони, якщо США «зрадять» меморандум про припинення бойових дій. Наступний раунд технічних перемовин між делегаціями двох країн має розпочатися 12 липня. Водночас, за даними Axios, адміністрація Трампа вимагає від Ірану підтвердити, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства, і зобов'язатися припинити атаки на комерційні судна – без цього, за словами американських посадовців, угоди не буде.

«Тегеран готовий до тотальної оборони, якщо США "зрадять" меморандум про припинення бойових дій», – заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Ізраїль готовий до будь-яких сценаріїв

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про готовність армії країни «до будь-яких сценаріїв» на тлі можливого нового загострення довкола Ірану, уточнивши, що йдеться як про оборонні, так і про наступальні дії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поранений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після удару по Тегерану керував країною через кур'єрів, не користуючись електронним зв'язком, а американська розвідка досі не може підтвердити його місцеперебування.