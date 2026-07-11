Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Розбомбимо, як ніколи»: Трамп зізнався, що боїться замаху Ірану

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Розбомбимо, як ніколи»: Трамп зізнався, що боїться замаху Ірану
Ці побоювання прямо перегукуються з нещодавнім повідомленням про дані ізраїльської розвідки, передані американській стороні
фото: Getty Images, з відкритих джерел

Служба Білого дому зміцнює вхідні двері з північного боку через побоювання за безпеку президента

Президент США Дональд Трамп наказав завдати удару по Ірану «з нечуваною силою», якщо з ним особисто щось трапиться, – так у Вашингтоні відреагували на побоювання щодо можливого замаху з боку Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Post.

Наказ на випадок замаху

За даними видання, Трамп продовжує побоюватися, що Іран здатен організувати замах на його життя, і завчасно розпорядився: якщо з ним щось трапиться, американські військові мають завдати Ірану удару небаченої досі сили. Ці побоювання прямо перегукуються з нещодавнім повідомленням про дані ізраїльської розвідки, передані американській стороні: за версією The Wall Street Journal, Тегеран нібито готував новий план убивства президента США.

Білий дім посилює охорону

Паралельно з цим Секретна служба США зміцнює вхідні двері резиденції з північного боку – це один із заходів у межах загального посилення безпеки президента. Раніше Трамп оголосив про розрив домовленостей з Іраном, заявивши, що однією з причин такого рішення стала саме спроба замаху на його життя з боку Тегерана.

Боротьба за владу в Тегерані

Відсутність активного верховного лідера посилює внутрішню боротьбу за владу в Ірані. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї не з'явився навіть на похороні власного батька, що лише підживило чутки довкола стану його здоров'я та того, хто насправді керує країною. Розкол у керівництві особливо загострився цього тижня: президента Масуда Пезешкіана та главу МЗС Аббаса Арагчі, які підтримали попередню угоду про припинення вогню, освистали й намагалися відтіснити від похоронної процесії. Консерватори тим часом виступають категорично проти будь-яких перемовин зі США.

Будівля одного із іранських готелів
Будівля одного із іранських готелів
фото: соцмережі

Історик Алі Ансарі зазначив, що в країні фактично немає центральної влади, здатної примирити угруповання, які борються за контроль. На тлі цього аналітики припускають, що Корпус вартових ісламської революції може отримати ще більше впливу, а ключові рішення дедалі частіше ухвалюватимуться колективно – саме тоді, коли Тегеран мусить визначитися, чи продовжувати діалог зі США.

«Фактично немає центральної влади, яка могла б примирити різні угруповання, що борються за контроль», – заявив історик Алі Ансарі.

Катарські посередники й нові перемовини

У самому Ірані наразі перебувають катарські переговорники, які намагаються знизити напругу та підготувати ґрунт для продовження ширших перемовин – у координації з Вашингтоном. Постпред Тегерана при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Іран не виконуватиме своїх зобов'язань за меморандумом з США, якщо Вашингтон і надалі порушуватиме власні, а всю відповідальність за юридичні й політичні наслідки поклав на американську сторону.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф додав, що Тегеран готовий до тотальної оборони, якщо США «зрадять» меморандум про припинення бойових дій. Наступний раунд технічних перемовин між делегаціями двох країн має розпочатися 12 липня. Водночас, за даними Axios, адміністрація Трампа вимагає від Ірану підтвердити, що Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства, і зобов'язатися припинити атаки на комерційні судна – без цього, за словами американських посадовців, угоди не буде.

«Тегеран готовий до тотальної оборони, якщо США "зрадять" меморандум про припинення бойових дій», – заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Ізраїль готовий до будь-яких сценаріїв

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про готовність армії країни «до будь-яких сценаріїв» на тлі можливого нового загострення довкола Ірану, уточнивши, що йдеться як про оборонні, так і про наступальні дії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що поранений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після удару по Тегерану керував країною через кур'єрів, не користуючись електронним зв'язком, а американська розвідка досі не може підтвердити його місцеперебування.

Читайте також:

Теги: Меморандум розвідка Іран війна Вашингтон Дональд Трамп військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Путіна почався зворотний відлік
Точка неповернення. У Путіна залишилося два місяці
7 липня, 09:44
Іноземний легіон підсилить піхоту, а ветеранів фронту почнуть звільняти зі служби
Міноборони оголосило про відкриття ринку міжнародного рекрутингу
12 червня, 21:58
Четверо людей дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району
Росія посилює дрон-терор проти Запоріжжя: під прицілом – цивільні
19 червня, 08:23
Трамп: Іран має 60 днів, щоб укласти фінальну угоду, інакше ми зробимо речі, які їм не сподобаються
«Мають 60 днів»: Трамп пригрозив Ірану
20 червня, 00:06
Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму
Росіяни в Криму маскують бензовози під молочні цистерни (фото)
22 червня, 14:26
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
Вчора, 16:13

Політика

«Розбомбимо, як ніколи»: Трамп зізнався, що боїться замаху Ірану
«Розбомбимо, як ніколи»: Трамп зізнався, що боїться замаху Ірану
Китай став другою країною світу з багаторазовою космічною ракетою
Китай став другою країною світу з багаторазовою космічною ракетою
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю через заборону експорту з Росії
Світ зіткнувся з дефіцитом дизелю через заборону експорту з Росії
Росіянам стане простіше оселитися в Білорусі. Лукашенко схвалив нові правила
Росіянам стане простіше оселитися в Білорусі. Лукашенко схвалив нові правила
Вучич оголосив про відставку: коли залишить посаду президента Сербії
Вучич оголосив про відставку: коли залишить посаду президента Сербії
Санкції проти РФ і Patriot. Зеленський провів переговори з сенатором Гремом у Києві (відео)
Санкції проти РФ і Patriot. Зеленський провів переговори з сенатором Гремом у Києві (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua