Дрони знищили резервуари з паливом в Орловській області: супутникові фото

2 грудня в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу

За попередньою інформацією, кожен резервуар міг містити приблизно 2000 кубометрів пального

У місті Лівни Орловської області РФ на території нафтобази були знищені щонайменше два великі паливні резервуари. Про інцидент повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

За попередньою інформацією, кожен резервуар міг містити приблизно 2000 кубометрів пального. Супутникові знімки свідчать, що обидві ємності повністю згоріли після масштабної пожежі, яка виникла 2 грудня внаслідок атаки дронів.

Нагадаємо, 2 грудня в Орловській області через атаку БпЛА сталася пожежа на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.