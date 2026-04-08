Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки

Ключовий маршрут залишається закритим

Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо відкриття Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світових поставок нафти та газу і наразі перебуває під контролем Ірану. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Документ, ініційований Бахрейном, передбачав координацію зусиль для забезпечення безпеки судноплавства, однак не містив жорстких положень щодо можливого застосування сили. Попри підтримку 11 країн-членів Ради, резолюція не була прийнята через вето Росії та Китаю, тоді як Пакистан і Колумбія утрималися.

Міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні, який головував на засіданні, заявив, що провал голосування «посилає неправильний сигнал світові» і наголосив, що документ був відповіддю на «серйозні події, які створили пряму загрозу свободі морських перевезень» та вплинули на глобальну торгівлю, енергетику і постачання продовольства та ліків.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку до визначеного терміну, пригрозивши ударами по енергетичній інфраструктурі та мостах у разі відмови.

Представник США в ООН Майк Волц заявив, що «Ормузька протока надто життєво важлива для світу, щоб її використовували як заручника», додавши, що «більшість держав-членів потребують її більше, ніж Сполучені Штати», але Вашингтон, за його словами, продовжує шукати дипломатичне рішення.

Водночас посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані різко розкритикував ініціативу, заявивши, що вона могла б «нормалізувати застосування сили» та створити небезпечний прецедент.

Він також звинуватив президента США у погрозах, заявивши, що «на очах у міжнародної спільноти президент Сполучених Штатів безсоромно та зухвало погрожує знищити цивільну інфраструктуру Ірану», назвавши такі заяви наміром вчинити воєнні злочини.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцями, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні. «Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.