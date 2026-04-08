Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки

glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Ключовий маршрут залишається закритим

Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо відкриття Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світових поставок нафти та газу і наразі перебуває під контролем Ірану. Про це повідомляє NBC News, передає «Главком».

Документ, ініційований Бахрейном, передбачав координацію зусиль для забезпечення безпеки судноплавства, однак не містив жорстких положень щодо можливого застосування сили. Попри підтримку 11 країн-членів Ради, резолюція не була прийнята через вето Росії та Китаю, тоді як Пакистан і Колумбія утрималися.

Міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні, який головував на засіданні, заявив, що провал голосування «посилає неправильний сигнал світові» і наголосив, що документ був відповіддю на «серйозні події, які створили пряму загрозу свободі морських перевезень» та вплинули на глобальну торгівлю, енергетику і постачання продовольства та ліків.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку до визначеного терміну, пригрозивши ударами по енергетичній інфраструктурі та мостах у разі відмови.

Представник США в ООН Майк Волц заявив, що «Ормузька протока надто життєво важлива для світу, щоб її використовували як заручника», додавши, що «більшість держав-членів потребують її більше, ніж Сполучені Штати», але Вашингтон, за його словами, продовжує шукати дипломатичне рішення.

Водночас посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані різко розкритикував ініціативу, заявивши, що вона могла б «нормалізувати застосування сили» та створити небезпечний прецедент.

Він також звинуватив президента США у погрозах, заявивши, що «на очах у міжнародної спільноти президент Сполучених Штатів безсоромно та зухвало погрожує знищити цивільну інфраструктуру Ірану», назвавши такі заяви наміром вчинити воєнні злочини.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив заяву про напружені переговори з іранцями, але остаточного рішення щодо можливого удару поки не ухвалено. Увага ЗМІ прикута до подій на Близькому Сході, оскільки раніше Трамп поставив Ірану дедлайн щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, прем’єр Пакистану Шахбаз Шариф запропонував двотижневе перемир’я між сторонами, відкриття Ормузької протоки як жест доброї волі та паузу для завершення дипломатичних переговорів.

Трамп планує розглянути заклик перенести термін атак на енергетичну інфраструктуру та мости Ірану на два тижні. «Президента повідомили про пропозицію, і відповідь неодмінно надійде», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.

Читайте також:

Читайте також

Нині політика стає продовженням війни іншими засобами
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
Вчора, 13:13
Террі звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
28 березня, 15:40
Порт Усть-Луга вже зазнавав атак у 2024 і 2025 роках
«Хмарні санкції» СБУ зупинили 40% експортних нафтових потужностей РФ
27 березня, 13:35
Під час зустрічі з російськими паралімпійцями Гришин вручив їм та їхнім тренерам почесні грамоти
Призери Паралімпіади з РФ провели пропагандистську зустріч з російським окупантом
19 березня, 12:38
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
Зеленський: Росія передала Ірану дрони та розвіддані для атак на об’єкти США
15 березня, 09:40
Росіяни активно заманюють на війну громадян інших країн
Європарламент озвучив кількість найманців, яких Росія використовує у війні проти України
12 березня, 13:43
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
11 березня, 16:49
Як почуває себе російська економіка і чи допоможе їй війна в Ірані?
Хронічна хвороба економіки Путіна: лютий показав справжній стан
10 березня, 16:56

Політика

Трамп погодився на перемир'я з Іраном
Трамп погодився на перемир'я з Іраном
Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки
Росія та Китай заблокували в ООН резолюцію про відкриття Ормузької протоки
У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN
У переговорах США та Ірану є відчутний прогрес – CNN
Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій
Трамп прокоментував рішення Ірану зібрати молодь біля електростанцій
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану
Пакистан звернувся до Трампа з закликом продовжити дедлайн для Ірану

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
