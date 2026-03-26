Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів

Стармер оцінив ситуацію на полі бою та пояснив, що відбувається насправді

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія не перемагає у війні проти України та наголосив на необхідності посилення міжнародної підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Глава британського уряду відкинув припущення про успіхи Росії на фронті та закликав союзників не послаблювати тиск. Стармер підкреслив, що підтримка України має лише посилюватися, зокрема через додаткові заходи проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу санкцій.

Такі кроки залишаються одним із ключових елементів міжнародної політики щодо Росії. Прем’єр наголосив на необхідності збереження політичного та економічного тиску на Кремль, а також на важливості формування реалістичного сприйняття ситуації на війні.

«Реальність на місцях така, що Україна тримається міцно. В останні тижні вони відбили території і завдають загарбникам величезних втрат. Тому що б не говорив собі Путін, через чотири роки правда полягає в тому, що Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні перестати перекривати шлях до справедливого і міцного миру», – заявив Стармер.

Він також зазначив, що європейські країни повинні продовжувати координовані дії для зміни міжнародного наративу щодо війни та не допустити поширення російських тез.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американська зброя, призначена для України в межах механізму PURL, продовжує надходити і не була перенаправлена на інші напрямки. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, які, за повідомленнями ЗМІ, могли бути перенаправлені з програм підтримки України.

До слова, США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від Донбасу в межах потенційної мирної угоди. Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону.