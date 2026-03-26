Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія програє війну
фото з відкритих джерел

Стармер оцінив ситуацію на полі бою та пояснив, що відбувається насправді

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Росія не перемагає у війні проти України та наголосив на необхідності посилення міжнародної підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Глава британського уряду відкинув припущення про успіхи Росії на фронті та закликав союзників не послаблювати тиск. Стармер підкреслив, що підтримка України має лише посилюватися, зокрема через додаткові заходи проти російського тіньового флоту, який використовується для обходу санкцій.

Такі кроки залишаються одним із ключових елементів міжнародної політики щодо Росії. Прем’єр наголосив на необхідності збереження політичного та економічного тиску на Кремль, а також на важливості формування реалістичного сприйняття ситуації на війні.

«Реальність на місцях така, що Україна тримається міцно. В останні тижні вони відбили території і завдають загарбникам величезних втрат. Тому що б не говорив собі Путін, через чотири роки правда полягає в тому, що Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні перестати перекривати шлях до справедливого і міцного миру», – заявив Стармер.

Він також зазначив, що європейські країни повинні продовжувати координовані дії для зміни міжнародного наративу щодо війни та не допустити поширення російських тез.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американська зброя, призначена для України в межах механізму PURL, продовжує надходити і не була перенаправлена на інші напрямки. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, які, за повідомленнями ЗМІ, могли бути перенаправлені з програм підтримки України.

До слова, США запропонували Україні гарантії безпеки в обмін на відмову від Донбасу в межах потенційної мирної угоди. Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону.

Теги: Кір Стармер Велика Британія війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua