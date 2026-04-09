Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Гігантську російську роботизовану систему помітили для підтримки логістичних операцій на небезпечних ділянках лінії фронту
фото з відкритих джерел

На фронті вперше зафіксували російський всюдихідний дрон «Челнок»

Російські окупаційні війська почали застосовувати на фронті новий важкий наземний роботизований комплекс «Челнок». Появу дрона зафіксували на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Defence Blog.

Це перше підтверджене використання цієї платформи в бойових умовах з моменту її презентації у квітні 2024 року. Тоді розробники представляли «Челнок» як інженерну машину розмінування. Проте зараз комплекс використовується як важкий логістичний всюдихід.

фото з відкритих джерел

«Його заявленою метою було розчищення проходів через протитанкові мінні поля шляхом підриву вибухових зарядів по коридору шириною приблизно шість метрів. Такі системи призначені для створення безпечних шляхів для військ і транспортних засобів шляхом спрацьовування або знищення мін на відстані, що зменшує необхідність входу особового складу в небезпечні зони», – йдеться в повідомленні.

Технічні особливості комплексу:

  • Прохідність: Дрон має колісне шасі на шинах наднизького тиску, що типово для всюдиходів-амфібій. Це дозволяє йому долати складне бездоріжжя та водні перешкоди.
  • Стійкість до мін: Використання таких шин не лише підвищує мобільність, а й суттєво знижує питомий тиск на ґрунт, що теоретично зменшує ймовірність спрацювання протитанкових мін при наїзді.
  • Універсальність: Хоча початково машину заявляли як інженерну, її конструкція дозволяє виконувати завдання з підвезення боєприпасів та евакуації в зонах, де використання звичайної техніки є надто ризикованим.

Аналітики зазначають, що поява на полі бою свідчить про те, що ця платформа або її тісно пов'язаний варіант зараз використовується для перевезення постачання у високоризикових секторах поблизу фронту. Хоча офіційної заяви Росії щодо конкретного розгортання не було опубліковано.

«Главком» писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року  провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів. Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів. 

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ. 

Читайте також:

Теги: дрон війна росія Україна Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua