На Харківському напрямку російські війська застосували логістичний всюдихідний дрон «Челнок»

На фронті вперше зафіксували російський всюдихідний дрон «Челнок»

Російські окупаційні війська почали застосовувати на фронті новий важкий наземний роботизований комплекс «Челнок». Появу дрона зафіксували на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Defence Blog.

Це перше підтверджене використання цієї платформи в бойових умовах з моменту її презентації у квітні 2024 року. Тоді розробники представляли «Челнок» як інженерну машину розмінування. Проте зараз комплекс використовується як важкий логістичний всюдихід.

«Його заявленою метою було розчищення проходів через протитанкові мінні поля шляхом підриву вибухових зарядів по коридору шириною приблизно шість метрів. Такі системи призначені для створення безпечних шляхів для військ і транспортних засобів шляхом спрацьовування або знищення мін на відстані, що зменшує необхідність входу особового складу в небезпечні зони», – йдеться в повідомленні.

Технічні особливості комплексу:

Прохідність: Дрон має колісне шасі на шинах наднизького тиску, що типово для всюдиходів-амфібій. Це дозволяє йому долати складне бездоріжжя та водні перешкоди.

Стійкість до мін: Використання таких шин не лише підвищує мобільність, а й суттєво знижує питомий тиск на ґрунт, що теоретично зменшує ймовірність спрацювання протитанкових мін при наїзді.

Універсальність: Хоча початково машину заявляли як інженерну, її конструкція дозволяє виконувати завдання з підвезення боєприпасів та евакуації в зонах, де використання звичайної техніки є надто ризикованим.

Аналітики зазначають, що поява на полі бою свідчить про те, що ця платформа або її тісно пов'язаний варіант зараз використовується для перевезення постачання у високоризикових секторах поблизу фронту. Хоча офіційної заяви Росії щодо конкретного розгортання не було опубліковано.

«Главком» писав, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року провели успішну операцію, вивівши з ладу залізничний пором «Славянин». Це був останній пором такого типу в Керченській протоці, який залишався на плаву та забезпечував військову логістику окупантів. Також повідомляється, що пором «Славянин» відігравав основну роль у перекиданні ресурсів для російського угруповання на окупованому півострові.

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 березня 2026 року спецпризначенці Головного управління розвідки МО України провели успішну багатокомпонентну операцію в акваторії Азовського моря та Керченської протоки. Головними цілями стали судна, що забезпечували основний обсяг воєнних перевезень окупантів.

Операція не обмежилася лише суднами. Спецпризначенці ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єктах інфраструктури порту «Кавказ», що в Краснодарському краї РФ.