Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки

glavcom.ua
Сибіга зауважив, що країни Затоки останнім часом активізували діалог з Україною
У закордонному відомстві вважають, що російська дезінформація є ознакою зміцнення українських позицій

Хвиля російської дезінформації щодо активності України на Близькому Сході свідчить про визнання Москвою дипломатичних перемог Києва. Кремль усвідомлює невдачу своїх спроб заблокувати розвиток українсько-арабських відносин. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі, інформує «Главком»

За словами очільника закордонного відомства, російська пропаганда активізувалася саме тоді, коли Україна почала демонструвати реальні результати у співпраці з державами регіону. Сибіга вважає, що фейки є лакмусовим папірцем безсилля Москви.

«Вони звернулися до пропаганди, щоб спробувати підірвати внесок України. Вони поширюють фейки про те, що українські експерти постраждали, що Україна не виконує своїх зобов'язань тощо. Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні», – зауважив Сибіга.

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що партнерство з країнами Затоки базується на унікальному безпековому досвіді України. Це докорінно змінює статус держави в очах близькосхідних лідерів, що викликає роздратування у РФ.

Також Сибіга переконаний, що ця пропаганда не матиме успіху, оскільки партнери в Затоці чудово знають, як Україна підтримує розвиток сучасного, високотехнологічного та економічно ефективного захисту.

«Візит Президента України Володимира Зеленського заклав міцний фундамент для багаторічної взаємовигідної співпраці. Ми сприймаємо цю російську дезінформаційну кампанію як доказ того, що Москва визнає успіх України та власну невдачу», – підкреслив міністр.

«Главком» писав, що кремлівська пропаганда намагається підірвати безпекове партнерство між Києвом та державами Близького Сходу. Для цього ворог використовує мережу ботоферм, підробні відео світових медіа та маніпуляції навколо обміну військовим досвідом. 

Повідомлялося, що інформаційні атаки супроводжували візит Президента України Володимира Зеленського до Саудівської Аравії, де просувалися меседжі про нібито «бажання заробити на чужій війні» та «низьку якість» продукції українського оборонно-промислового комплексу. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 26 березня на 120 ресурсах опублікували 7,3 тис. матеріалів про Україну. 

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.


 

Читайте також:

Читайте також

CNN: Трамп перекладає на Європу наслідки війни з Іраном
3 квiтня, 01:45
Велика Британія дозволила військовим затримувати російські танкери
26 березня, 04:32
Шантаж вийшов боком. ЄС заблокував фінансування Угорщини: подробиці
25 березня, 20:23
Путін зробив із росіян безбожників. «Левада-Центр» оприлюднив сенсаційні результати дослідження
24 березня, 20:29
На Тернопільщині зафіксовано влучання в енергооб’єкт та адмінбудівлю
24 березня, 20:05
Українські захисники знищили рідкісний російський безпілотник вартістю $400 тис. (відео)
23 березня, 08:29
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
22 березня, 01:10
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
19 березня, 11:55
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України
15 березня, 10:53

Сибіга пояснив причину сплеску російських фейків про країни Затоки
Венс приїхав до Орбана напередодні виборів в Угорщині (фото)
Орбан заявив Путіну, що готовий бути «мишею», яка допомагає російському «леву» – Bloomberg
Верховний лідер Ірану «недієздатний» після поранення – The Times
«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі
У Євросоюзі назріває дипломатична революція: деталі від Politico

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
