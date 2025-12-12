Підозрюваний у вбивстві активіста Чарлі Кірка вперше з'явився в суді

Прокурори заявили, що вимагатимуть смертної кари за вбивство Кірка

Обвинувачений у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон вперше з'явився в суді, де суддя Тоні Граф заслухав аргументи щодо рівня доступу ЗМІ до гучної кримінальної справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Суддя заслухав позицію адвокатів Робінсона, які виступили з проханням обмежити присутність камер у залі суду, заявивши, що надмірна увага ЗМІ може вплинути на справедливість процесу. Тоді ж адвокат Девід Рейманн, що представляє медіа-організації, закликав суд дозволити доступ до записів і стенограм закритих судових засідань, підкресливши важливість прозорості судового процесу.

Робінсон звинувачується у сімох кримінальних справах, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин та перешкоджання правосуддю. Прокурори заявили, що вимагатимуть смертної кари за вбивство Кірка, який був убитий пострілом з даху під час заходу організації Turning Point USA у вересні цього року. Високопосадовці заявили, що смерть Кірка викликала засудження політичного насильства по всьому світу.

Суддя Граф призначив Еріку Кірк, вдову Чарлі Кірка, представником потерпілого у справі. Зустрічі в суді продовжаться 29 грудня, коли Граф оголосить своє рішення щодо доступу ЗМІ до матеріалів справи, а наступне слухання за попереднім графіком призначено на 18-21 травня 2026 року.

Нагадаємо, у неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику.

Консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був смертельно поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США.