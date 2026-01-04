Головна Світ Політика
Скільки людей загинуло під час ударів США по Венесуелі: дані NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зруйнована квартира внаслідок американських ударів по Венесуелі
фото: The New York Times

У прибережному районі Катія-ла-Мар у Венесуелі під час авіударів постраждав триповерховий житловий комплекс

Масштабна військова операція США у Венесуелі призвела до значних людських втрат. За попередніми даними венесуельських посадовців, кількість загиблих серед військовослужбовців та цивільних осіб становить щонайменше 40 людей. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Президент Дональд Трамп в ефірі Fox News заявив, що під час операції жоден американський військовий не загинув, хоча й припустив наявність поранених. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн уточнив, що один із гелікоптерів, який брав участь в евакуації затриманого Ніколаса Мадуро, потрапив під обстріл і був підбитий, проте зміг повернутися на базу.

З'явилися перші деталі про жертви серед мирного населення. У прибережному районі Катія-ла-Мар (на захід від аеропорту Каракаса) під час американських авіударів постраждав триповерховий житловий комплекс.

Загинула 80-річна Роза Гонсалес. Сусіди намагалися врятувати жінку, доставивши її до лікарні на мотоциклі, проте медики констатували смерть. Племінник загиблої Вілман Гонсалес отримав поранення обличчя та боку, ще одна жінка перебуває в лікарні у критичному стані.

Житловий будинок частково знищений, мешканці району залишилися без даху над головою. На місці влучання працюють слідчі, які вилучають уламки снарядів. Серед уламків квартир журналісти зафіксували пошкоджений осколками портрет Симона Болівара. Мешканці району висловлюють гнів та розпач. Один із місцевих жителів, на ім'я Хав'єр, звинуватив США у жадібності, заявивши, що операція проводиться заради контролю над нафтовими родовищами, тоді як життя звичайних венесуельців не беруться до уваги.

Наразі в постраждалих районах триває пошук цінних речей серед руїн, а люди, що втратили житло, не знають, куди їм іти.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Теги: Венесуела США смерть

