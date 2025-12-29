Головна Світ Політика
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Російський план «Б». Лавров озвучив, що чекає на Україну без участі Трампа у переговорах
Лавров заявив, що США на чолі з Трампом зараз «ведуть активну та орієнтовану на результат» посередницьку діяльність
Міністр згадав про домовленості, досягнуті нібито на зустрічі в Анкориджі, але без уточнення, що саме мається на увазі

Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю відкрито озвучив альтернативний сценарій Москви, якщо США на чолі з Дональдом Трампом відмовляться від посередницької ролі у війні проти України, пише «Главком»

У відповідь на запитання, чи готує Росія план «Б», якщо Штати вийдуть з переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни, Лавров окреслив позицію Кремля: Москва наразі позитивно оцінює зусилля адміністрації Трампа, однак готова діяти військовим шляхом, якщо переговори зазнають краху.

Лавров заявив, що США на чолі з Трампом зараз «ведуть активну та орієнтовану на результат» посередницьку діяльність.

За його словами, «буквально щодня» відбуваються важливі контакти між Москвою та Вашингтоном, а сам Трамп «щиро і серйозно» намагається знайти шлях до миру, «не піддаючись тиску з боку Києва і Європи».

Міністр згадав про домовленості, досягнуті нібито на зустрічі в Анкориджі, але без уточнення, що саме мається на увазі.

Глава МЗС Лавров підкреслив, що стратегічна ініціатива на фронті залишається за Росією, і Захід це нібито визнає. Він знову повторив тезу Путіна: «Цілі «сво» будуть досягнуті – бажано шляхом переговорів, але за потреби – військовим шляхом».

Лавров додав, що російсько-американські відносини не повинні зводитися лише до питання України.

Нагадаємо, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. Після зустрічі з Дональдом Трампом та перемовин української делегації з американцями Володимир Зеленський чекає на дзвінок від президента США. Але для цього спочатку команди США та України мають попрацювати. 

