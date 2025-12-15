Ціна на нафту зростає через посилення напруги між США та Венесуелою

Аналітики вважають, що конфлікт Венесуели та США можуть зробити нафтовий ринок нестабільним

Ціни на нафту знову зросли, оскільки перебої з постачанням, пов'язані з ескалацією напруженості між США і Венесуелою, переважали побоювання щодо надлишку пропозиції та вплив потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або 0,54%, до $61,45 за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або 0,54%, до $57,75 за барель. Обидва контракти впали більш ніж на 4% за попередній тиждень під тиском очікувань надлишку у 2026 році.

«Мирні переговори між Росією та Україною коливаються між оптимізмом і обережністю, тоді як напруженість між Венесуелою і США зростає, викликаючи побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні. Проте, з огляду на відсутність чіткого напрямку розвитку ринків, занепокоєння щодо надлишку пропозиції залишається сильним, і якщо геополітичні ризики не загостряться різко, на початку наступного року ціна на нафту WTI може впасти нижче за $55», – заявив старший економіст NLI Research Institute Цуйоші Уено.

Експорт нафти з Венесуели різко впав після того, як на початку минулого тижня США затримали танкер і запровадили нові санкції проти судноплавних компаній і суден, які ведуть бізнес з латиноамериканським виробником нафти. Ринок уважно стежить за розвитком подій та їх впливом на постачання нафти. Reuters повідомляє, що США планують перехопити більше суден, які перевозять венесуельську нафту, що посилить тиск на президента Ніколаса Мадуро.

Надлишки нафти у 2025 році, як очікується, збільшаться у 2026 і 2027 роках, оскільки прогнозується, що світові поставки нафти перевищать попит, зростаючи втричі швидше за попит до 2026 року. Крім того, можлива мирна угода між Україною і Росією може в кінцевому підсумку збільшити постачання російської нафти, яка наразі підпадає під санкції західних країн.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

До слова, за підсумками грудня надходження до бюджету РФ від продажу енергоресурсів можуть впасти майже у два рази порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши близько 410 млрд рублів ($5,17 млрд).

Аналітики прогнозують, що за весь поточний рік сукупний дохід Росії від нафти й газу знизиться на 25% – до 8,44 трлн рублів. Цей показник виявився навіть нижчим за скориговані очікування російського Міністерства фінансів. Для порівняння, історичний мінімум місячних доходів було зафіксовано у серпні 2020 року на тлі пандемії (405 млрд рублів), і нинішні грудневі показники впритул наблизилися до цієї критичної позначки.