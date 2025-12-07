Трамп і Венесуела: як посилення тиску на Каракас ставить Росію у складне становище – аналіз Fox News

США, за підтримки своїх союзників, мають реальні шанси на стабільне знищення режиму Мадуро, і Путін не матиме змоги це зупинити

Президент Дональд Трамп, незважаючи на зниження популярності з багатьох питань, продовжує посилювати тиск на Росію через її союзників, зокрема Венесуелу, що може стати серйозним попередженням для Володимира Путіна. Про це пише колумніст Девід Маркус для Fox News, пише «Главком».

Агресивна політика Трампа, включаючи знищення човнів наркокартелів у Венесуелі, є частиною його більш широкої стратегії, яка направлена на ослаблення російської влади на міжнародній арені.

Згідно з думкою Девіда Маркуса, Венесуела є важливим клієнтом Росії, і події навколо цієї країни можуть мати серйозні наслідки для Кремля. Росія не змогла захистити своїх союзників у Сирії та Ірані, і тепер Венесуела є черговим викликом для Путіна. В результаті агресивних кроків Трампа, як зазначає експерт Пітер Доран, Москва намагається підтримувати своїх клієнтів словами, але реальна допомога обмежена.

Маркус вважає, що США, за підтримки своїх союзників, мають реальні шанси на стабільне знищення режиму Мадуро, і Путін не матиме змоги це зупинити. Адже у відповідь на військові операції Росії в Україні, США зуміли зміцнити свою позицію в міжнародних відносинах, зокрема, шляхом денуклеаризації Ірану та дипломатичного прогресу з Сирією.

Нинішній тиск на Венесуелу є частиною стратегії Трампа, яка нагадує підхід Теодора Рузвельта, де замість дипломатії канонерок застосовуються нові методи — дипломатія суперавіаносців. Ситуація в Венесуелі вже стала символом боротьби між великими світовими гравцями, де Трамп продовжує зміщувати баланс сил на користь США.

Як зазначає Маркус, Путін потрапляє в скрутну ситуацію. Якщо він продовжить підтримувати своїх клієнтів в країнах, таких як Венесуела, це може призвести до нових політичних і військових втрат для Росії, які не можна буде повернути. Трамп, як стверджує автор, майстерно маневрує, обмежуючи геополітичні можливості Росії та змушуючи Путіна переглянути свою стратегію на міжнародній арені.

Нагадаємо, Папа Лев XIV закликав США не продовжувати військову операцію проти Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро