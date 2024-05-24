Оточення Путіна пояснило, за яких умов диктатор готовий заморозити війну

Путін хоче, щоб Україна припинила вогонь на нинішніх лініях фронту

Російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає поточні лінії фронту. Про це повідомили Reuters з посиланням на чотири російські джерела.

При цьому Путін готовий боротися далі, якщо Київ і Захід не дадуть відповіді.

Три джерела, що знайомі з дискусіями в оточенні Путіна, повідомили, що він «висловив розчарування невеликій групі радників» з приводу рішення президента України Володимира Зеленського відмовитися від переговорів.

«Путін може воювати стільки, скільки буде потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню – до заморожування війни», – сказало одне з чотирьох, високопоставлене російське джерело, яке працювало з Путіним і знає про розмови на найвищому рівні в Кремлі.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запит про коментар заявив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, заявивши, що країна не хоче «вічної війни».

Ґрунтуючись на своїх знаннях про розмови у вищих ешелонах Кремля, двоє з джерел сказали, що Путін вважає, що здобутків у війні поки що достатньо, щоб продати перемогу російському народу.

«Путін був би готовий задовольнитися тією землею, яку він має зараз, і заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту, сказали чотири джерела. Путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас і ми зберегли свій суверенітет, що у нас є сухопутний коридор до Криму, і це правда», – сказав один із співрозмовників агенства.

Заморожування конфлікту за нинішніх умов призведе до того, що Росія отримає значні шматки чотирьох українських областей, які вона офіційно включила до складу Росії у вересні 2022 року, але без повного контролю над жодною з них.

Така домовленість не відповідатиме цілям, які Москва поставила перед собою в той час, коли вона заявила, що чотири області України – Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська – тепер належать їй повністю.

Пєсков заявив, що не може бути й мови про те, щоб повернути чотири регіони, які зараз окупувала Росія.

Ще один фактор, який впливає на думку глави Кремля про те, що війна має закінчитися, полягає в тому, що чим довше вона затягується, тим більше загартованих у боях ветеранів повертається до Росії, незадоволених післявоєнною роботою та перспективами доходу, що потенційно створює напругу в суспільстві, сказало одне з джерел, яке працювало з Путіним.

Путін буде повільно завойовувати території, поки Зеленський не виступить з пропозицією зупинитися, сказала людина, заявивши, що російський лідер висловив думку помічникам, що Захід не надасть достатньо зброї, що підірве моральний дух України.