Битва за Будапешт: чому Орбан програв
Що справді зробив Орбан унікального для Угорщини
Що справді зробив Орбан унікального для Угорщини – то це перетворив її на поле геополітичної битви між тими, хто впливає на майбутнє людства.
І тому увага до угорських виборів була безпрецедентна. За нею спостерігали і у Брюсселі, і у Вашингтоні, і у Києві, і у Пекіні. Цілий віцепрезидент США прилітав у Будапешт працювати агітатором, а сам Трамп відчайдушно строчив пости з обіцянками-цяцянками на підтримку Орбана. У Путіна зі шкіри вилазили, аби допомогти своєму «другу» провокаціями та політтехнологами.
Тим часом, у самому Будапешті портрети Зеленського з антиагітацією влади заліпили вулиці, ніби ці вибори відбуваються не в Угорщині, а в Україні після війни.
У результаті цієї битви перемогли Євросоюз, Україна, і, наважусь припустити, угорський народ. А програли – Трамп, євроскептики усіх кольорів, Путін і Сі.
Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє. Це разюча поразка популістів і шахраїв всіх мастей, і водночас – перемога людей здорового глузду.
