Сергій Таран Політолог

Битва за Будапешт: чому Орбан програв

Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє
Що справді зробив Орбан унікального для Угорщини

Що справді зробив Орбан унікального для Угорщини – то це перетворив її на поле геополітичної битви між тими, хто впливає на майбутнє людства.

І тому увага до угорських виборів була безпрецедентна. За нею спостерігали і у Брюсселі, і у Вашингтоні, і у Києві, і у Пекіні. Цілий віцепрезидент США прилітав у Будапешт працювати агітатором, а сам Трамп відчайдушно строчив пости з обіцянками-цяцянками на підтримку Орбана. У Путіна зі шкіри вилазили, аби допомогти своєму «другу» провокаціями та політтехнологами.

Тим часом, у самому Будапешті портрети Зеленського з антиагітацією влади заліпили вулиці, ніби ці вибори відбуваються не в Угорщині, а в Україні після війни.

У результаті цієї битви перемогли Євросоюз, Україна, і, наважусь припустити, угорський народ. А програли – Трамп, євроскептики усіх кольорів, Путін і Сі.

Тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє. Це разюча поразка популістів і шахраїв всіх мастей, і водночас – перемога людей здорового глузду.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Будапешт путін Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр

