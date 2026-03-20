Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу

З вини Будапешта не погоджено і 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ
ЄС вирішив дочекатися виборів в Угорщині?

Саміт ЄС 19-20 березня засвідчив, що в Євросоюзі продовжується конфлікт у зв’язку з блокуванням Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ключових питань, пов’язаних з Україною, у т.ч. репараційного кредиту на 90 млрд євро.

Переважна більшість держав-членів – за Україну. До Орбана приєднався лише прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Тому Висновки Європейської Ради щодо України схвалені 25-ма голосами, без Угорщини і Словаччини.

Керівництво Євросоюзу зайняло принципову позицію з питання кредиту. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, «позика залишається заблокованою, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але… ми виконаємо це так чи інакше». І Єврокомісія веде активний пошук варіантів виходу з кризи.

У Висновках Ради ЄС висловлюється сподівання, що перший транш репараційного кредиту буде виплачений вже до початку квітня. Вітаються також зусилля окремих держав щодо пошуку додатково 30 млрд євро на двосторонній основі для покриття дефіциту українського бюджету.

З вини Будапешта не погоджено і 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ. Не відкрито жодних кластерів вступних переговорів. Тому лідери ЄС підтвердили готовність до проведення з Україною технічних переговорів про членство зі всіх кластерів, починаючи з «Основ».

У майбутньому, після вирішення проблем з Будапештом, офіційне відкриття і закриття готових кластерів може відбутися практично одночасно. Водночас, про жодні варіанти прискореного шляху надання Україні членства у Висновках не йдеться. Що й не дивно, враховуючи нещодавно критику з боку ключових держав-членів ідеї «зворотного розширення».

Європейська Рада також наголосила на важливості підтримки України, тиску на Москву та продовження міжнародних зусиль із завершення війни за участі Євросоюзу. У цьому зв’язку підтверджено повагу до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, як і неприйнятність силової зміни кордонів і винагороди агресору за його незаконні дії.

Отже, нових кроків вперед з питань України у Брюсселі зроблено не було. Водночас, всі попередні домовленості підтверджені, включно із санкційними. Сьогодні це можна вважати важливим результатом. Він свідчить, що ЄС твердо тримається власної лінії у питанні України, незважаючи на міжнародний контекст, зокрема наслідки війни в Ірані та заклики Вашингтона до послаблень санкцій проти РФ.

Союзники сподіваються, що після парламентських виборів в Угорщині досягнути компромісу з Будапештом буде легше. І питання, які поки що залишаються заблокованими, будуть вирішені.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Санкції і гроші зависли: що показав березневий саміт Євросоюзу
