Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана

У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори

Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, аби підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Зокрема, він візьме участь у передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання 24.hu.

Повідомляється, що у Будапешті Венс і Орбан проведуть спільну пресконференцію. Після цього, як повідомляє видання, угорський прем'єр організує великий передвиборчий мітинг у комплексі MTK Sportpark. До нього також долучиться Венс з нагоди «Дня угорсько-американської дружби».

Відомо також, що разом із ним до Будапешта прибуде і друга леді США Уша Венс.

Журналісти зазначили, що поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Поїздка Венса відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів. Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.

Раніше у Будапешті пройшов масовий мітинг проти політики Віктора Орбана. Тисячі прихильників опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр міста та вишикувалися вздовж проспекту Андраші більш ніж на кілометр.