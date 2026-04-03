Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори
фото: X/Джей Ді Венс

Адміністрація президента США активно підтримує Віктора Орбана на майбутніх виборах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Угорщину 7–8 квітня, аби підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів. Зокрема, він візьме участь у передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання 24.hu.

Повідомляється, що у Будапешті Венс і Орбан проведуть спільну пресконференцію. Після цього, як повідомляє видання, угорський прем'єр організує великий передвиборчий мітинг у комплексі MTK Sportpark. До нього також долучиться Венс з нагоди «Дня угорсько-американської дружби».

Відомо також, що разом із ним до Будапешта прибуде і друга леді США Уша Венс.

Журналісти зазначили, що поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Поїздка Венса відбудеться після того, як у лютому держсекретар США Марко Рубіо відвідав Будапешт, щоб публічно підтримати Орбана напередодні квітневих виборів. Під час візиту Рубіо зазначив, що лідерство Орбана має вирішальне значення для інтересів США, але натякнув, що збереження тісних зв’язків залежить від переобрання Орбана. Він також зазначив, що Вашингтон готовий надати Будапешту фінансову допомогу, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.

Раніше  у Будапешті пройшов масовий мітинг проти політики Віктора Орбана. Тисячі прихильників опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр міста та вишикувалися вздовж проспекту Андраші більш ніж на кілометр.

Теги: Джей Ді Венс США Віктор Орбан вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua