Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»

Зеленський про «Дружбу»: Ми відремонтуємо, бо така домовленість

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі відновлення критичної нафтової інфраструктури, яка забезпечує транзит енергоресурсів до Європи. Попри політичну напруженість та майбутні вибори в Угорщині, Україна підтверджує виконання своїх зобов’язань щодо ремонту нафтопроводу «Дружба», проте попереджає про безпекові ризики, пов’язані з російськими атаками. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Коментуючи політичну ситуацію в сусідній країні, Володимир Зеленський підкреслив, що Україна дотримується принципу невтручання у внутрішні справи партнерів. Водночас він зауважив, що економічні домовленості мають виконуватися незалежно від політичної ситуації.

«Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку. Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід «Дружба». А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, мені показував Корецький. Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо. Тобто це може бути процес транзиту з усіма ризиками, і тим більше ми не знаємо, чи утримаються «рускі» від нових ударів», – зазначив президент.

Нагадаємо, рішення Києва не надавати доступ європейській інспекційній групі до пошкодженого нафтопроводу «Дружба», який транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччин, викликала розчарування та суперечливу реакцію серед дипломатів Євросоюзу.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що відновлення експорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» не впливає на світовий ринок, оскільки обсяги малі.

«Вчора ми говорили, наприклад, з Еммануелем, і він каже мені: що ти думаєш в цілому про цей ремонт і терміни, хочу поговорити відверто. Я йому кажу: давай домовимося, що питання ремонту – це друге питання. Перше питання – всі разом вирішили відновити експорт російської нафти? Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити «Дружбу». Чим це відрізняється від зняття санкцій з «рускіх»?», – зазначив президент.

Нагадаємо, Брюссель офіційно звернувся до Києва з пропозицією розгорнути спеціальну інспекційну місію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 березня 2026 року заявив, що готовий силою змусити Україну відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо анонсував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».