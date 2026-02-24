Глава МЗС Польщі назвав «великим викликом» прискорений вступ України до ЄС

Сікорський вважає, що потенційне членство великої, але небагатої країни стане викликом і для України, і для ЄС

Членство України в Євросоюзі має стати однією з безпекових гарантій, яка буде зафіксована у майбутній мирній угоді

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не переконаний у доцільності прискореного вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polskie Radio.

Польський дипломат прокоментував ідею після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 23 лютого. «Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна», – сказав він.

Сікорський нагадав, що Україна ще не повністю впровадила угоду про асоціацію з ЄС. «Креативне мислення – це одне, а політичні рішення – це інше», – заявив міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив із гострою заявою на адресу угорського керівництва напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Польський дипломат наголосив, що історичний досвід Угорщини мав би спонукати офіційний Будапешт до рішучої підтримки України.

Нагадаємо, Україна увійшла в новий етап підготовки до вступу в Європейський Союз, причому за останні шість місяців переговори помітно просунулися вперед. ЄС передав українській стороні детальний список вимог, за якими визначатимуть готовність країни до членства.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує низку варіантів включення України до блоку у межах підписання угоди про завершення війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що технічна готовність України до вступу в Європейський Союз очікується у 2027 році, зокрема після завершення відкриття всіх переговорних кластерів до кінця 2026-го. Тим часом глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що країни Європейського Союзу наразі не готові визначити конкретну дату членства України.