США можуть послабити санкції проти іранської нафти для стримування цін

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Такий крок може вивільнити близько 140 млн барелів для світового ринку.

«По суті, ми використовуватимемо іранські барелі проти іранців, щоб стримувати ціну протягом наступних 10 або 14 днів, продовжуючи цю кампанію», – заявив Бессент.

Він зазначив, що це один із кількох «важелів», які має Вашингтон для стабілізації нафтового ринку на тлі війни на Близькому Сході та перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку.

Серед інших варіантів також розглядається використання нафти зі Стратегічного нафтового резерву США. Раніше адміністрація вже розпочала вивільнення 172 млн барелів.

Водночас у Міністерстві енергетики США заявили, що наразі немає планів щодо додаткового випуску нафти з резерву.

«Сполучені Штати вже вжили кількох заходів для пом’якшення перебоїв на енергетичних ринках. Хоча США продовжують розглядати всі варіанти забезпечення постачання, наразі немає планів щодо додаткового випуску», – зазначив речник відомства.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.