«Угорці вирішать: я чи Зеленський» – Орбан зробив гучну заяву про вибори

У своїй промові Орбан заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну

Прем’єр Угорщини заявив, що майбутні вибори визначать, хто формуватиме уряд – він чи «політика Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах, котрі відбудуться вже за 28 днів, доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

«Через 28 днів ми маємо вибрати, хто сформує уряд: я чи Зеленський. З належною скромністю, я пропоную себе», – сказав Орбан.

За даними журналістів, урочистості, присвячені історичній події, фактично перетворилися на політичний мітинг на підтримку чинної влади. Тема революції 1848-1849 років звучала мінімально, натомість більшість виступів була присвячена сучасній політиці, війні в Україні та майбутнім виборам.

У своїй промові Орбан також заявив, що Угорщина не дозволить втягнути себе у війну.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років фото: telex.hu

«Війна наближається, Брюссель чекає, коли солдати під прапором ЄС вирушать до України. Ми не хочемо такої долі нашим дітям. Наші сини не будуть гинути за Україну», – сказав прем’єр.

Крім того, він звинуватив Європейський Союз у тиску на Будапешт та заявив, що угорців «не можна залякати погрозами та нафтовою блокадою».

Під час заходу також виступили міністри угорського уряду. Зокрема, глава МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщина «нічим не зобов’язана Україні – ані грошима, ані членством у ЄС». За його словами, доки Орбан залишається прем’єром, Будапешт не братиме участі у війні, а вступ України до Євросоюзу не відбудеться.

Міністр транспорту Янош Лазар закликав виборців підтримати правлячу партію «Фідес», заявивши, що у разі її перемоги «союзу з Україною точно не буде».

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі. Партія Орбана почала використовувати світлини Зеленського у своїй агітації.

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.