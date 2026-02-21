Єврокомісія закликала Орбана розблокувати 90 млрд євро для України

Речник Єврокомісії: Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримаються політичної домовленості

Європейська комісія сподівається, що Угорщина розблокує та схвалить надання Україні масштабного кредитного пакета. Йдеться про 90 млрд євро, які мають стати суттєвою допомогою для фінансової стабільності України на 2026–2027 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську правду.

Як зазначив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, під час саміту Європейської ради 19 грудня 2025 року всі лідери ЄС, включно з Угорщиною, досягли одностайної політичної згоди. Було домовлено виділити Україні пакет допомоги у розмірі 90 мільярдів євро на дворічний період. На виконання цієї домовленості 14 січня Комісія вже розробила та ухвалила відповідні законодавчі пропозиції.

«Під час засідання Європейської ради у грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро рішучої підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років», – зазначив Уйварі.

Він нагадав, що «на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій».

«Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримаються цієї політичної домовленості з метою остаточного ухвалення кредиту», – підсумував речник Єврокомісії.

Як відомо, Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через конфлікт, повʼязаний із нафтопроводом «Дружба». Зазначається, що екстрене засідання відбудеться у середу, 25 лютого. У ньому візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.