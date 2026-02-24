ЄС урізав склад представництва Росії

Каллас заявила про рішення обмежити чисельність постійного представництва Росії при Європейському Союзі до 40 осіб

Місію РФ при Євросоюзі скоротять до мінімуму

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила про рішення обмежити чисельність постійного представництва Росії при Європейському Союзі до 40 осіб. Як пише «Главком», про це вона повідомила на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає DW.

За словами Каллас, ЄС «не терпітиме зловживань дипломатичними повноваженнями». Вона наголосила, що скорочення штату є частиною заходів реагування на дії російської сторони.

Крім того, очільниця європейської дипломатії заявила, що спільно з Європейською комісією ведеться робота для недопущення до Шенгенської зони «потенційних сотень тисяч колишніх російських військових».

«Я ухвалила рішення обмежити максимальну чисельність російської місії в Європейському Союзі до 40 осіб. Ми не будемо миритися зі зловживанням дипломатичними повноваженнями. Також разом із Європейською комісією ми працюємо над тим, щоб не допустити до Шенгенської зони потенційні сотні тисяч колишніх російських солдатів», – сказала Каллас.

Раніше Кая Каллас заявила, що для досягнення сталого миру в Україні Росія повинна продемонструвати реальну готовність до компромісів та піти на суттєві поступки.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної агресії, однак переговори між державами-членами тривають.