РФ готує удар по Києву? Іноземний дипкорпус отримав попередження від Москви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Іноземний дипкорпус отримав попередження від РФ залишити Київ – Пєсков
скриншот з відео
Речник Путіна заявив, що не всі сприйняли серйозно попередження РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито попередила персонал іноземних дипломатичних представництв про необхідність покинути Київ. За його словами, далі кожне посольство самостійно ухвалює рішення щодо роботи своїх співробітників. Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам, пише «Главком».

«Інформацію ми донесли до всіх, а далі всі самостійно ухвалюють рішення. Не всі сприймають серйозно... Все буде залежати від розвитку подій, але для нас першочергово є мирний процес та мирні способи досягнення наших цілей», – сказав Пєсков

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посольство США залишило Київ після погроз РФ. Водночас МЗС України спростувало це повідомлення.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

До слова, посли країн Європейського Союзу відкинули ультиматуми та погрози Міністерства закордонних справ Росії про нові масовані удари по Києву. Дипломатичні місії навідріз відмовилися евакуйовуватися зі столиці й заявили, що продовжують роботу у штатному режимі.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запевнив, що оперативні служби Києва готові до нових ударів РФ, якими напередодні пригрозило міністерство закордонних справ країни-агресорки.

Водночас Посольство США в Києві заявило, що працює у звичайному режимі і спростувало чутки про свою евакуацію.

Напередодні представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова пригрозила Києву новими ударами, заявивши, що Росія нібито й надалі завдаватиме «ударів у відповідь». 

Латвія почала встановлювати «зуби дракона» на кордоні з Росією
РФ готує удар по Києву? Іноземний дипкорпус отримав попередження від Москви
