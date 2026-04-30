Замість швидкого вступу в ЄС: видання Politico дізналося про пакет «привілеїв» для України

Офіційний Брюссель визнав, що повне членство України до 2027 року є неможливим

Поки повноцінне членство на паузі, ЄС пропонує Києву унікальний статус

Країни ЄС готують для України пакет короткострокових привілеїв, які мають максимально наблизити Київ до блоку на тлі відмови лідерів ЄС від планів прискореного повноцінного вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Модель «прискореної поступової інтеграції»

Нова пропозиція передбачає розширення доступу до європейських ринків, глибшу участь в освітніх та фінансових програмах ЄС, а також залучення до роботи політичних інституцій ще до офіційного членства. Дипломати описують цю модель як «прискорену поступову інтеграцію».

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні право участі в засіданнях Європейської Ради без права голосу. Також обговорюється статус «держави, що приєднується», що історично застосовувалося лише до країн, які вже підписали договір про вступ і чекають на його ратифікацію.

Економічні вигоди та доступ до ринків

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що хоча пріоритетом залишається повне членство, Київ очікує на «відчутні кроки вже зараз». Україна прагне підписати угоду ACAA (так званий «промисловий безвіз»), що дозволить вільно переміщувати промислові товари через кордон без додаткових перевірок.

Крім того, українська сторона просить залучити вітчизняний бізнес до стратегічних діалогів ЄС у сферах автомобілебудування, сталі та хімічної промисловості. Це має допомогти інтегрувати українські підприємства у європейські ланцюги створення вартості та підвищити довіру інвесторів.

Реальні терміни вступу

Попри політичну волю, європейські посадовці визнають, що вступ України до 2027 року, на якому наполягає Володимир Зеленський, є неможливим. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос попередила, що навіть за умови збереження високих темпів реформ, Україна зможе лише завершити переговорні процеси до кінця 2027 року.

Водночас у Києві очікують на відкриття офіційних переговорних кластерів найближчими тижнями. Цьому сприяла зміна влади в Угорщині, де після поразки Віктора Орбана новий прем’єр Петер Мадьяр зняв частину перешкод для просування України та Молдови на шляху до ЄС.

Нагадаємо, Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. У червні 2023 року країна отримала статус кандидата. Останньою державою, яка приєдналася до блоку, була Хорватія у 2013 році, після десяти років переговорів та реформ.

Україна наполягає виключно на повноцінному вступі до ЄС, відкидаючи будь-які альтернативні формати «часткової» чи «обмеженої» інтеграції. У Києві наголошують, що стратегічним пріоритетом є статус повноправного члена блоку.

Водночас єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс припустив, що ключовим елементом безпеки для України може стати створення нового оборонного союзу на базі європейських потужностей.