Замість швидкого вступу в ЄС: видання Politico дізналося про пакет «привілеїв» для України

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
Замість швидкого вступу в ЄС: видання Politico дізналося про пакет «привілеїв» для України
Офіційний Брюссель визнав, що повне членство України до 2027 року є неможливим
Поки повноцінне членство на паузі, ЄС пропонує Києву унікальний статус

Країни ЄС готують для України пакет короткострокових привілеїв, які мають максимально наблизити Київ до блоку на тлі відмови лідерів ЄС від планів прискореного повноцінного вступу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Модель «прискореної поступової інтеграції»

Нова пропозиція передбачає розширення доступу до європейських ринків, глибшу участь в освітніх та фінансових програмах ЄС, а також залучення до роботи політичних інституцій ще до офіційного членства. Дипломати описують цю модель як «прискорену поступову інтеграцію».

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні право участі в засіданнях Європейської Ради без права голосу. Також обговорюється статус «держави, що приєднується», що історично застосовувалося лише до країн, які вже підписали договір про вступ і чекають на його ратифікацію.

Економічні вигоди та доступ до ринків

Посол України при ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що хоча пріоритетом залишається повне членство, Київ очікує на «відчутні кроки вже зараз». Україна прагне підписати угоду ACAA (так званий «промисловий безвіз»), що дозволить вільно переміщувати промислові товари через кордон без додаткових перевірок.

Крім того, українська сторона просить залучити вітчизняний бізнес до стратегічних діалогів ЄС у сферах автомобілебудування, сталі та хімічної промисловості. Це має допомогти інтегрувати українські підприємства у європейські ланцюги створення вартості та підвищити довіру інвесторів.

Реальні терміни вступу

Попри політичну волю, європейські посадовці визнають, що вступ України до 2027 року, на якому наполягає Володимир Зеленський, є неможливим. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос попередила, що навіть за умови збереження високих темпів реформ, Україна зможе лише завершити переговорні процеси до кінця 2027 року.

Водночас у Києві очікують на відкриття офіційних переговорних кластерів найближчими тижнями. Цьому сприяла зміна влади в Угорщині, де після поразки Віктора Орбана новий прем’єр Петер Мадьяр зняв частину перешкод для просування України та Молдови на шляху до ЄС.

Нагадаємо, Україна подала заявку на членство в ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ. У червні 2023 року країна отримала статус кандидата. Останньою державою, яка приєдналася до блоку, була Хорватія у 2013 році, після десяти років переговорів та реформ.

Україна наполягає виключно на повноцінному вступі до ЄС, відкидаючи будь-які альтернативні формати «часткової» чи «обмеженої» інтеграції. У Києві наголошують, що стратегічним пріоритетом є статус повноправного члена блоку.

Водночас єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс припустив, що ключовим елементом безпеки для України може стати створення нового оборонного союзу на базі європейських потужностей.

Читайте також:

Читайте також

Юрій Щербак та патріарх Філарет
Легендарний дипломат порівняв історичну роль покійного Патріарха Філарета з Іваном Мазепою
2 квiтня, 19:27
Обіцяні Україні F-16 від Норвегії не готові до бою
Обіцяні Норвегією F-16 застрягли на ремонті: деталі
8 квiтня, 19:20
Дрони-перехоплювачі стали ключем до знищення тисяч БпЛА
Дрони-перехоплювачі встановили рекорд зі знищення російських безпілотників
8 квiтня, 20:24
Глава дипломатії ЄС: «Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – більше допомоги Україні»
Стало відомо, коли ЄС погодить кредит для України та 20-й санкційний пакет проти РФ
16 квiтня, 20:07
Ердоган вірить, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
18 квiтня, 15:33
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
21 квiтня, 20:38
Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Євросоюзом
€90 млрд для України. Президент зробив заяву
22 квiтня, 16:58
Дональд Трамп відповів на заклики принца Гаррі збільшити допомогу Україні
Трамп розкритикував принца Гаррі за втручання у політику США через Україну
24 квiтня, 09:44
Антоніу Кошта заявив про ризик втрати курсу ЄС через політику Трампа
Трамп створив ризики для ЄС. Глава Євроради закликав змінити підхід до США
24 квiтня, 16:36

Промова короля Чарльза у Конгресі США наробила галасу: аналіз та повний текст
Промова короля Чарльза у Конгресі США наробила галасу: аналіз та повний текст
Замість швидкого вступу в ЄС: видання Politico дізналося про пакет «привілеїв» для України
Замість швидкого вступу в ЄС: видання Politico дізналося про пакет «привілеїв» для України
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
Зеленський доручив дізнатися у команди Трампа деталі «перемир’я» РФ
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
