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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Президент планує закінчити війну восени?

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Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня
фото: офіс президента

«Нема сумніву, що більшість громадян України готові вітати припинення/призупинення бойових дій на прийнятних умовах ще до початку зими»

На зустрічі у Рамштайні, що проходить зараз, президент Зеленський закликав партнерів зробити все, щоб ця осінь стала кінцем російської агресії. І щоб відновився світовий безпековий порядок. Багатообіцяльний такий заклик...

Нема сумніву, що більшість громадян України готові вітати припинення/призупинення бойових дій на прийнятних умовах ще до початку зими. Інакше ця зима може виявитися надто важкою.

Але на яких підставах робляться такі заклики? Є лише два варіанти.

Або потужні світові гравці вже про все домовилися, і президент Зеленський про це знає. Тоді необхідно, щоб і українці знали про такі домовленості, які є для України визначальними, зокрема, про ті самі умови припинення бойових дій.

Або жодних домовленостей не існує, і Володимир Олександрович просто висловлює своє особисте побажання (надію, мрію, фантазію – потрібне підкреслити), щоб все завершилося ще до зміни очільника Білого Дому. Тоді нащо дратувати українців черговим натяком на нездійсненне?

А ще наш президент звично вимагає від партнерів надати Україні всі «далекобійні можливості». От цікаво, а що буде казати наша влада, коли дозволи нададуть, але це практично не вплине на ситуацію на фронтах і на інтенсивність ворожих ракетних атак по Україні? Чи тоді вже з’являться нові – більше актуальні проблеми і вимоги, які перекриють нинішні?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна влада президент українці Володимир Зеленський Офіс президента

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